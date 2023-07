SC Farense-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A pochi giorni di distanza dall’1-1 contro il Braga, la Roma mostra confortanti step di crescita nella seconda amichevole portoghese, disputata con l’Estrela Amadora, formazione neopromossa nella massima divisione lusitana. Finisce con un 4-0 maturato grazie ad un doppio, fulmineo uno-due: il primo sul finire della prima frazione di gioco, con un Dybala già in forma campionato, che nella posizione di falso nueve prima centra un palo, poi realizza una doppietta con due deliziosi tocchi che permettono ai giallorossi di andare al riposo sul doppio vantaggio. Dopo aver lanciato dal 1’ i nuovi (titolari Kristensen, N’Dicka ed un Aouar apparso nuovamente tra i più attivi, nonché la pedina che coi suoi 80 minuti ha trascorso più tempo in campo), José Mourinho nella ripresa ha dato spazio all’intera rosa. Nota di merito per Belotti, autore dell’assist del 3-0 timbrato da Llorente e ispiratore dell’azione che ha portato al poker di Bove.

A concludere la parentesi portoghese della Roma in questa preparazione estiva sarà la terza ed ultima amichevole del calendario. L’avversario dei giallorossi sarà lo Sporting Club Farense, squadra che al pari di Braga ed Estrela Amadora disputerà la prossima Primeira Liga. I Leões de Faro si riaffacciano al più importante palcoscenico del calcio lusitano per la seconda volta negli ultimi vent’anni, caratterizzati da diverse vicissitudini. Il club, che vanta anche una partecipazione alla Coppa Uefa 1995/96 dove venne eliminato dall’Olympique Lione, venne dichiarato fallito nel 2005, dovendo così ricominciare il suo cammino dai campionati dilettantistici. Una lunga scalata conclusa con il ritorno in Serie A al termine del torneo 2019/2020 – secondo nella Segunda Liga e promosso in Primeira – a cui fece seguito l’immediata retrocessione fino al secondo posto dello scorso anno, che ha permesso di riposizionarsi nella griglia di partenza della prima serie portoghese.

La partita Farense-Roma, in programma mercoledì 2 agosto alle 20.45 (ora italiana) all’Estadio Sao Luis di Faro, sarà visibile su Sky. Il match sarà trasmesso sul canale Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.