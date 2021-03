Champions League, le favorite alla vittoria finale: Bayern e City in pole position

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid. Queste, in rigoroso ordine alfabetico, le formazioni rimaste in corsa nella Champions League 2020-2021, che ha visto le illustre eliminazioni di Barcellona, Juventus e Atletico Madrid già agli ottavi di finale. Otto squadre che, a partire dall'andata dei quarti, in calendario tra il 6 e il 7 aprile, si daranno battaglia per conquistare un posto nella finalissima di Istanbul, in programma il prossimo 29 maggio.

Champions League, il programma dei quarti di finale

Questo il programma completo dei quarti di finale:

Real Madrid-Liverpool (andata 6 aprile, ritorno 14 aprile)

Manchester City-Borussia Dortmund (andata 6 aprile, ritorno 14 aprile)

Bayern Monaco-Psg (andata 7 aprile, ritorno 13 aprile)

Porto-Chelsea (andata 7 aprile, ritorno 13 aprile)

In semifinale la vincente di Real Madrid-Liverpool incrocierà una tra Porto e Chelsea, mentre chi passerà il turno tra Bayern Monaco e Psg troverà Manchester City o Borussia Dortmund.

Champions League, le favorite alla vittoria finale: Bayern e City in pole, Psg e Real le mine vaganti

Grandi favorite alla vittoria finale del trofeo sono il Bayern Monaco campione in carica e il Manchester City di Pep Guardiola, ancora alla ricerca della prima affermazione nella massima competizione europea. I bavaresi ed i Citizens dispongono infatti degli organici probabilmente più forti al momento e possono contare su meccanismi di gioco collaudati. Seria pretendente al trofeo anche il Psg, che, nella sfida ai quarti contro il Bayern, cercherà di prendersi la rivincita dopo il ko nella finale della scorsa edizione. Temibile, come sempre a questi livelli, anche il Real Madrid di Zidane, che agli ottavi ha avuto la meglio sull'Atalanta di Gasperini. In ribasso invece le quotazioni del Liverpool, che sta vivendo una stagione travagliata come dimostra l'andamento sottotono in Premier League.

Borussia Dortmund, Chelsea e, soprattutto, Porto, sembrano invece sulla carta le formazioni con meno probabilità di aggiudicarsi la coppa dalle grandi orecchie. Ma attenzione: le sorprese, come insegna la storia della Champions League, sono sempre dietro l'angolo.