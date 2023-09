Chi vincerà la Champions League: le favorite

L'attesa è finita, dopo un'estate di preliminari, è arrivato il momento di fare sul serio per la Champions League 2023-2024. Stasera parte la prima giornata con tutte le squadre in campo tra oggi e domani a caccia dei primi punti per cercare il passaggio agli ottavi, come sempre solo le prime due di ogni gruppo continueranno il percorso, le terze andranno in Europa League mentre le quarte diranno addio ai sogni di gloria europei.

Le quote per chi vincerà la Champions League

Chi vincerà la prossima Champions League? E' la domanda da un milione di dollari a cui provano a rispondere come ogni anno i bookmakers che hanno già bancato ogni singola squadra per cercare di capire chi alzerà la coppa dalle grandi orecchie. Il Manchester City parte con i favori del pronostico con quota intorno a tre volte la posta, Guardiola è campione in carica e ha una squadra di tutto rispetto, in Premier League è partito con solo vittorie e potrebbe ripetere l'impresa della passata stagione.

Alle sue spalle con quota a 6 c'è il Bayern Monaco di Tuchel, uno che la Champions l'ha già vinta e con un Chelsea decisamente meno ricco di campioni rispetto ai bavaresi di oggi. Terza piazza con quota a 9 volte la posta per il Real Madrid che in questa competizione è sempre particolarmente a suo agio. A sorpresa le agenzie di scommesse vedono bene l'Arsenal, quarta in griglia di partenza con quota a 10 davanti al Barcellona e al PSG, che insieme alle sue stelle sembra aver perso anche credibilità internazionale.

E le italiane? Tornare sul tetto d'Europa sembra impresa ardua, l'Inter che l'anno scorso è stata finalista se dovesse vincere il torneo farebbe guadagnare a chi ha puntato sul nerazzurro 25 volte la posta, il Napoli è dato tra i 25 e i 30, subito davanti al Milan tra i 33 e i 41. Pochissime speranze per la Lazio che è bancata a 100 volte la posta. Sarri però non è ultimo in lista, le quote più in alto in assoluto sono quelle del Copenaghen per cui alcuni bookmakers scomodano addirittura le 1000 volte la posta.