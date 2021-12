Babbo Natale ha anche la sua squadra del cuore: il FC Santa Claus

Cosa fa Babbo Natale quando ha terminato la sua missione annuale con la consegna dei regalini ai bambini di tutto il mondo? Abbiamo la risposta: segue la sua squadra del cuore, il FC Santa Claus. Sì, esiste davvero. Babbo Natale, ovviamente. Ma anche la squadra di calcio che porta il suo nome e ha il suo volto barbuto come simbolo sul petto. Gioca nel campionato di sesta serie in Finlandia. Nella città di Rovaniemi, naturalmente, la casa dell'amatissimo Babbo di tutti noi. Il motto del clud dice tutto: "Non smettere mai di crederci".

Non sono gli elfi a dilettarsi come calciatori, ma tant ragazzi del posto. Studenti dell'università di Rovaniemi, giovani lavoratori nel famoso villaggio di Babbo Natale e non solo. Tutti dilettanti, ma disposti a giocare per passione nonostante le temperature rigide del circolo polare e le lunghissime trasferte da affrontare quando si gioca fuori casa.

La società era nata nel 1993 dalla fusione di club già esistenti in città. Dopo un fallimento, nel 2008, è rinata con la nuova denominazione, Fc Santa Claus Arctic Circle, ed è ripartita dalla sesta serie. Il presidente è cinese, Feng Gao, proprietario di Bewin Sports: ha già portato la squadra a giocare amichevoli in Cina. L'allenatore è un tedesco, Ralf Wunderlich, che dopo aver perso il lavoro si è trasferito in Finlandia ed ha accettato la sfida della società di risalire qualche gradino nel calcio locale e di far partire anche il progetto del settore giovanile. D'altronde, a chi non piacerebbe indossare tutto l'anno la divisa di Babbo Natale?

Il marketing è infatti la nuova frontiera. La pagina Facebook è crescita costante. I media da tutto il pianeta si interessano. C'è un sito web ufficiale (https://www.fcsantaclaus.fi/) e addirittura lo shop per acquistare il merchandising. Tutto molto bello: l'abbigliamento tecnico è griffato da un marchio mondiale, colori sociali bianco e rosso (potevano mai essere diversi?) e lo stemma con il faccione sorridente e rassicurante di Babbo Natale. Maglie ufficiali da gara, cappelli e felpe. Tutte riportano lo storico coro dei tifosi. Sapete come fa? "Oh! Oh! Oh!".