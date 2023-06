Federica Cappelletti presidente della Serie A Femminile

Federica Cappelletti guiderà la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La moglie dell’indimenticato Paolo Rossi, giornalista e presidente della fondazione che porta il nome della leggenda del calcio italiano, è stata eletta al termine dell’Assemblea dei club di Serie A. Il Consiglio Direttivo sarà formato da Stefano Braghin, Alessandro Terzi ed Elena Turra (che ricoprirà anche il ruolo di vice-presidente), questi i consiglieri nominati in rappresentanza delle società, mentre non essendo pervenuta nessuna candidatura rimane per il momento vacante il posto di consigliere indipendente.

Cappelletti era l’unica candidata alla presidenza della Divisione - a cui è demandata l’organizzazione della Serie A, della Coppa Italia, della Supercoppa e del Campionato Primavera 1 - e prenderà il posto di Ludovica Mantovani, giunta al secondo mandato e in carica dal 2 settembre 2019. “Ringrazio il presidente Gravina, la Federazione e tutti i club per il sostegno – queste le prime parole di Cappelletti - , ci tengo a ringraziare anche Ludovica Mantovani, che stimo molto, per aver guidato la Divisione con amore, dedizione e professionalità. Avendo vissuto con il calcio in casa per molti anni, ho sentito la voglia di fare qualcosa per il movimento. Ho già condiviso i punti del mio programma, che si baserà in particolare su sostenibilità, valorizzazione dei vivai, relazioni istituzionali e comunicazione. Solo il gioco di squadra porta risultati importanti: voglio ascoltare e conoscere a fondo il sistema per poi, con il sostegno delle società, prendere le decisioni e ottenere grandi risultati. Spero di onorare al meglio questo incarico”.

Gravina

“Un augurio di buon lavoro a Federica Cappelletti, ai neo consiglieri e un grandissimo in bocca al lupo alla nuova Divisione Professionistica - ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina - , ora è il momento della coesione, la nostra Federazione è sempre più impegnata nello sviluppo del movimento, a maggior ragione in questo anno che porterà alla costituzione della Lega autonoma. Dobbiamo dare un riscontro immediato per quanto riguarda la sostenibilità del sistema e grazie al decreto legge, che ha reso esecutiva l’esigenza federale di permettere il reinvestimento degli utili del nostro bilancio, andremo a sostenere in particolare proprio il calcio professionistico femminile. Ci incontreremo in tempi rapidi per stilare un piano industriale fatto di cifre, dati e idee che, con il supporto delle migliori professionalità del mondo federale, possa favorire il pieno sviluppo del movimento nel suo complesso”.