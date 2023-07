Bernardeschi torna in Italia?

Potrebbe già volgere verso i titoli di coda l'esperienza in MLS di Federico Bernardeschi. L'esterno, approdato nel luglio 2022 al Toronto dopo l'esperienza, durata cinque stagioni, con la maglia della Juventus, starebbe infatti meditando il ritorno in Italia. Malgrado le undici reti segnate in 34 presenze complessive con i canadesi, l'ex bianconero sta faticando ad ambientarsi completamente nella nuova realtà, malgrado la presenza in squadra del connazionale Lorenzo Insigne. Da qui l'idea di tornare, se possibile, nel campionato di serie A.

Un assist, in questo senso, potrebbe venire a lui offerto dal Bologna. I rossoblù, reduci da una buona stagione sotto la guida di Thiago Motta, stanno infatti valutando il profilo dell'ex giocatore della Juventus in vista del prossimo torneo. Un affare che i felsinei potrebbero cercare di chiudere soprattutto in caso di addio di Riccardo Orsolini, cercato nei giorni scorsi da Lazio e Napoli. Ostacolo nella trattativa, tuttavia, potrebbe essere l'elevato ingaggio di Bernardeschi: l'esterno, al Toronto, guadagna infatti attualmente quattro milioni di euro all'anno, decisamente troppi per le casse emiliane.

Bernardeschi, pur di fare ritorno in Italia, potrebbe però accettare di ridursi lo stipendio, cercando di venire incontro alle esigenze del Bologna. Solo ipotesi al momento, dato che, allo stato attuale, non è ancora nata una vera e propria trattativa.