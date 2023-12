Nessuno come Federico Gatti in Europa

La favola di Federico Gatti continua, il difensore centrale arrivato alla Juventus nell'estate del 2022 è ormai una certezza della difesa di Allegri. Partito dalle serie inferiori del calcio, quattro anni fa giocava in Serie D, la stagione prima addirittura in Eccellenza, ha compiuto la scalata ed è riuscito anche a conquistare la Nazionale.

Federico Gatti show, nessuno come lui in Europa

Fisico da centrale di una volta, buona velocità, grande concentrazione e una crescita costante, così ha conquistati tutti e per non farsi mancare nulla adesso è diventato anche un attaccante aggiunto. Con il Napoli ha segnato il terzo gol stagionale, il secondo di fila dopo quello con il Monza, reti pesanti, reti che permettono ai bianconeri di rimanere agganciati al treno Scudetto in quello che ormai sembra essere un duello con l'Inter, tutte le altre dovrebbero infatti essere tagliate fuori.

Il gol con il Napoli permette a Federico Gatti di prendersi anche un record stagionale, nessun difensore centrale nei primi cinque campionati d'Europa ha infilato così tante volte la palla in rete. In cima alla speciale classifica dei difensori più prolifici d'Europa ci sono infatti i terzini Grimaldo e Frimpong, a quota 7 e 4, ma entrambi giocano da laterali di centrocampo nel super Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e sempre in Bundesliga è tornato Gosens, anche lui a quota quattro, ma anche il tedesco è un difensore con caratteristiche molto offensive. L'unico centrale di ruolo a quota 3 è Federico Gatti.