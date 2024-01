Leonardo Bonucci ha scelto la sua nuova squadra

Niente ritorno in Italia per Leonardo Bonucci. Il difensore centrale lascerà l'Union Berlino, ma non tornerà in Serie A nonostante qualche rumors, quello sul Genoa è stato smentito dalla società rossoblu, e l'idea Roma è svanita quando Mourinho ha virato su Huijsens. Il futuro del giocatore sarà in Turchia, la trattativa con il Fenerbahce è in stato avanzato, pressato anche da Dzeko, centravanti del club, Bonucci ha deciso di accettare il corteggiamento e già nei prossimi giorni inizierà la sua nuova avventura.

Dopo la fallimentare esperienza tedesca, solo sette presenze con l'Union Berlino in un'annata decisamente storta per la formazione che è stata la grande sorpresa dell'anno passato in Bundesliga, l'ex campione d'Europa proverà a tornare ad alti livelli con il Fenerbahce che attualmente è impegnato nel duello in testa alla classifica della Superliga turca con il Galatasaray. Le due squadre sono a pari punti e cercano anche sul mercato le mosse giuste per vincere la corsa.

Per Bonucci si tratta della sesta squadra professionistica in carriera dopo l'esordio tra i "grandi" con l'Inter e la stagione a Bari che lo portò poi a Torino, sponda Juventus per sette anni di fila. Nel 2017 il travagliato passaggio al Milan con ritorno in bianconero solo un anno dopo per una seconda esperienza lunga cinque stagioni. Nel 2023 l'addio e il passaggio all'Union Berlino, ora sotto con il Fenerbahce.