La Feralpisalò per la prima volta in serie B

La FeralpiSalò è nella storia: dopo la vittoria per 1 a 0 sulla Triestina (decisiva la rete di Butic) e la sconfitta della Pro Sesto con il Piacenza, la squadra di Stefano Vecchi conquista con due giornate di anticipo la Serie B. Un traguardo raggiunto in pochissimi anni: ne sono trascorsi solamente 14 dalla fondazione della società attuale, nata dalla fusione tra l'Associazione Calcio Feralpi Lonato e l'Associazione Calcio Salò Valsabbia, due squadre della provincia bresciana reduci da un campionato di Serie D.

Con i suoi 10.417 abitanti, dalla prossima stagione Salò (Brescia) diventerà il secondo comune più piccolo d'Italia ad avere una squadra in Serie B, alle spalle solamente di Castel di Sangro (L'Aquila), 6.564 abitanti, presente per due stagioni alla fine degli anni '90.

La storia del club verdeblu inizia quindi solo nel 2009: i Leoni del Garda, come sono soprannominati, hanno vinto il girone A di serie C davanti a corazzate come Vicenza e Pordenone, coronando una lunga rincorsa partita dai play-off della passata stagione. La Feralpisalò ha conquistato la promozione in Serie B collezionando 68 punti in 36 partite di campionato nel girone A di Serie C. Per la squadra lombarda 19 vittore, 11 pareggi e 6 sconfitte, 39 gol fatti, 19 subìti: decisiva, dunque, la difesa, la migliore del girone. "Abbiamo sempre lavorato pensando al futuro - ha detto dopo la promozione il presidente Giuseppe Pasini -, da quel 2009 sono passati diversi anni e siamo arrivati a questo obiettivi passando anche da alcuni errori. Non siamo partiti da favoriti, ma abbiamo dimostrato di essere i più forti e questa promozione è meritata".

Il benvenuto di Balata

Un successo emozionante e anche pieno di significati. I lombardi hanno una rosa quasi totalmente composta da calciatori italiani, e in panchina un maestro di calcio passato dai settori giovanili al trionfo di questi giorni: Stefano Vecchi ha scritto già pagine indelebili sulla panchina della Primavera dell'Inter, prima di approdare al club del patron Pasini nel 2021. Un benvenuto ai gardesani è arrivato anche dal presidente Mauro Balata, che ha voluto con un tweet salutare questa incredibile cavalcata: "Complimenti ai Leoni del Garda che raggiungono la loro prima storica promozione in B. Un progetto strutturato che dà i suoi frutti e che porta in B una società ambiziosa".

Il problema stadio

Nella prossima stagione, però, la società bresciana dovrà risolvere la grana campo di gioco: il piccolo stadio Turina può ospitare al massimo 2.500 spettatori. Troppo poco per la cadetteria. La società, che ha già investito tanto sul suo piccolo impianto, vorrebbe ampliarlo con lavori immediati, ma i tempi potrebbero comunque non essere rapidissimi in vista del fischio d'inizio della B 2023/2024. Che fare? C'è il Rigamonti di Brescia a due passi, ma con le Rondinelle a rischio retrocessione in C, la presenza dei cugini del Garda potrebbe scatenare tensioni (già si respirano con il tifo organizzato bresciano che spinge per non avere in città la Feralpi). L'altra strada porta allo Zini di Cremona, dove i Leoni si alternerebbero con i grigiorossi di casa nel prossimo campionato di B (la retrocessione della Cremo dalla A pare inevitabile). Tra i due club c'è una forte amicizia e la pista Zini sembra essere oggi la più percorribile. Ma prima si proverà a rendere idoneo a tempo di record il piccolo Turina.