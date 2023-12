Ferencvaros-Fiorentina, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Due risultati utili su tre per mantenere il primo posto nel Gruppo F. E’ una Fiorentina che è arbitro del proprio destino quella che scenderà in campo a Budapest per l’ultima giornata della fase a gironi di Conference League, con due punti di vantaggio sui padroni di casa del Ferencvaros. Un vantaggio che i viola sono chiamati a difendere soprattuto per evitare un pericoloso turno supplementare per accedere alla fase ad eliminazione diretta della competizione, vale a dire lo spareggio con una delle “retrocesse” dall’Europa League come accaduto nell’ultima edizione. Ed in considerazione del calendario piuttosto intasato in questo inizio di 2024 (che prevede anche la Coppa Italia e la Final Four della Supercoppa Italiana), “schivare” il doppio confronto di febbraio permetterebbe di concentrarsi meglio sul campionato.

All’andata i viola si salvarono segnando in pieno recupero il 2-2, evitando una sconfitta che alla luce dell’attuale classifica della Pool sarebbe stata altamente controproducente in ottica primo posto. Va però detto che il Ferencvaros era in uno stato di grazia, essendosi presentato al “Franchi” forte di dieci vittorie consecutive tra campionato e coppa. Nell’ultimo mese e mezzo di gare la situazione è cambiata in peggio per la formazione di Stankovic: appena cinque punti nelle ultime sei gare nella serie A ungherese – un bottino magro che è costato il primo posto in classifica – ed il pareggio casalingo col Genk di inizio novembre che ha complicato, parecchio, la corsa al primo posto in Conference. Difficoltà che non devono però autorizzare la Fiorentina ad abbassare la guardia, tenendo anche conto che la prima piazza nel girone garantirebbe un rientro economico maggiore rispetto al secondo posto.

Ferencvaros-Fiorentina, le scelte di Stankovic

L’allenatore dei magiari ha mescolato con regolarità le carte tra impegni in patria ed in Europa, compreso il modulo che ultimamente è virato su un 4-3-3. Al centro del tridente il favorito è Pesic, ma occhio al bomber Varga che si è ripreso dall’infortunio e reclama spazio, mentre sugli esterni i favoriti sembrano essere Zachariassen e Marquinhos, in considerazione dell’assenza da inizio dicembre di Traoré dalla lista dei convocati. In mediana difficile la rinuncia ad Abu Fani, per le altre due casacche sono in lizza Sigér, Alì Ben Romdhane ed i più offensivi Gojak e Besic, ma non è da escludere il rientro a centrocampo di Makrekis, impiegato di recente anche come terzino destro. In quest’ultimo caso, a protezione del portiere Dibusz, si disporranno sugli esterni Wingo e Ramirez (insidiati rispettivamente da Botka e Civic), e la coppia centrale formata da Cissé e Abena, quest’ultimo utilizzo con regolarità vista l’assenza da un mese e mezzo di Mmaee.

Ferencvaros-Fiorentina, le scelte di Italiano

Il tecnico dei viola deve fare i conti con le assenze: oltre allo squalificato Biraghi, mancheranno Bonaventura alle prese con una contusione al piede destro, Arthur che deve smaltire un sovraccarico all'adduttore destro e Sottil fermato da un affaticamento al flessore sinistro. A centrocampo si sistemeranno pertanto Maxime Lopez ed uno tra Duncan e Mandragora, con Barak in posizione più avanzata. In avanti, favorito Beltran a guidare l’attacco con Nico Gonzalez – per cui si profila il rientro dal primo minuto – e sul versante opposto Kouame in vantaggio su Brekalo. Meno dubbi sul pacchetto arretrato: davanti al portiere di coppa Christensen ci saranno Kayode a destra, Parisi dalla parte opposto ed in mezzo Milenkovic affiancato con ogni probabilità da Martinez Quarta.

Ferencvaros-Fiorentina, le probabili formazioni

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz, Wingo, Abena, Cissé, Ramirez, Abu Fani, Siger, Makrekis, Zachariassen, Marquinhos, Varga. All. Stankovic

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, N. Gonzalez, Barak, Kouame, Beltran. All. Italiano

Ferencvaros-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Ferencvaros-Fiorentina, in programma giovedì 14 dicembre alle ore 18.45 allo stadio “Groupama Arena” di Budapest, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Max (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.