Ferencvaros-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Trasferta in terra ungherese per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, nella serata di mercoledì 4 novembre (fischio d'inizio alle 21), faranno visita al Ferencvaros nella terza giornata del girone G di Champions League. Un match da non fallire per Cristiano Ronaldo e compagni, chiamati a riscattare il ko interno subìto per mano del Barcellona.

Ferencvaros-Juventus, le scelte dei due allenatori

Pirlo si affiderà al 3-5-2 rilanciando dal primo minuto CR7 in coppia con Morata. In mezzo al campo Cuadrado, Arthur, Rabiot, McKennie e uno tra Kulusevski (favorito) e Chiesa, mentre in difesa, davanti a Szczesny, ci saranno Danilo, Bonucci e Chiellini. I padroni di casa risponderanno con un 4-2-3-1, nel quale Zubkov, Siger e Nguen saranno chiamati a supportare l'unica punta Isael.

Ferencvaros-Juventus in tv e streaming

La gara Ferencvaros-Juventus sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Per gli abbonati il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go anche attraverso dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite Champions League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Ferencvaros-Juventus, le probabili formazioni

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Kharatin; Zubkov, Siger, Nguen; Isael. All.: Rebrov

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, McKennie, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo