Feyenoord-Ajax, succede di tutto: match sospeso più volte

Era una delle sfide più attese proposte dalla Eredivisie. Non solo Feyenoord contro Ajax, e di conseguenza Rotterdam contro Amsterdam nella più classica e sentita delle rivalità olandesi, ma anche la sfida tra chi ha monopolizzato il campionato ipotecando la conquista del titolo e chi invece lo scudetto lo ha sempre vinto da tre stagioni a questa parte e si trova nella posizione di dover cedere il passo. In palio, l’accesso alla finale della Coppa di Olanda, per la quale dall’altra parte del tabellone si è già qualificato il PSV. Al “De Kuip” l’atmosfera è elettrica, e già dopo meno di un minuto di gioco l’arbitro dell’incontro è costretto a fermare il gioco: tanti, troppi i fuochi d’artificio esplosi ed i fumogeni accesi dai tifosi del Feyenoord, e tutto l’impianto finisce con l’essere avvolto da una coltre di fumo che rende l’aria quasi irrespirabile. Talmente denso da essere visto alzarsi dal “catino” biancorosso a parecchia distanza.

L'arbitro Lindhout attende pazientemente che il fumo si disperda, così come i giocatori restati sul rettangolo di gioco, e decide di riprendere il gioco. Gli ospiti si portano avanti sull’1-0 con Tadic ma vengono raggiunti nel recupero della prima frazione di gioco dalla rete di Gimenez. Ad inizio ripresa Klaassen consente all’Ajax di tornare in vantaggio, ed evidentemente questa cosa non va giù al pubblico di casa. Il numero sei dei lancieri viene infatti colpito da un oggetto (forse un accendino) lanciato dagli spalti, che gli provoca una ferita sulla nuca che comincia a sanguinare copiosamente. Altra interruzione, con le squadre che stavolta raggiungono gli spogliatoi con l’arbitro, in attesa di capire se sussistano le condizioni per riprendere regolarmente l’incontro. Dopo mezz’ora, trascorsa tra legittimi dubbi ed appelli alla calma, si torna nuovamente a giocare con Brobbey a rilevare Klaassen. Il match terminerà 2-1 per l’Ajax (da segnalare anche il principio di rissa con i capitani Kökçü e Tadic a scambiarsi cortesie), che obbliga così il Feyenoord ad incassare la prima sconfitta di questo 2023.