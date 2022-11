Feyenoord-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo lo scivolone casalingo contro la Salernitana, l’obiettivo della Lazio si sposta sulla coppa europea e sull’imminente derby, due appuntamenti da non fallire per proseguire il percorso in Europa League ed anche restare nella classifica di Serie A in orbita Champions League. Per i biancocelesti c’è in primis da superare l’idiosincrasia con le vittorie nelle rassegne continentali: appena una – lo scorso anno, a Mosca contro il Lokomotiv – a fronte di cinque pareggi e nove sconfitte da inizio 2018 ad oggi. Servirà pertanto ritrovare confidenza con il successo lontano dall’Olimpico anche in Europa League, dopo i buoni risultati in trasferta nel torneo nazionale dove la squadra di Sarri vanta tre vittorie (e due pareggi) in cinque gare con appena una rete subita.

Il Feyenoord, battuto 4-2 all’Olimpico in occasione della prima giornata di sfide del Girone F, è reduce da un ottobre in cui ha mantenuto l’imbattibilità in Eredivisie (due successi e due pareggi) ed ha incassato una sconfitta in Europa per mano dello Sturm Graz, oltre ad aver collezionato un doppio 2-2 contro il Midtjylland. Per gli olandesi c’è il rischio tangibile di abbandonare la competizione, e per preparare bene l’impegno hanno potuto contare sul rinvio della sfida di campionato casalinga con il Cambuur (spostata a giovedì prossimo). La Lazio cerca invece il bottino pieno per mettere in cassaforte il primo posto ed...alleggerire così l’agenda del 2023, che così non prevederebbe spareggi per l’accesso al tabellone della seconda fase della competizione.

Feyenoord-Lazio , le scelte di Slot

Per la sfida contro i biancocelesti l’allenatore della formazione olandese punterà su Bijlow tra i pali, protetto da un difesa che prevederà Lopez a sinistra, il quale però potrebbe lasciare spazio ad Hancko – generalmente impiegato come centrale – che spostato sulla corsia mancina pertanto lancerebbe la coppia centrale composta da Trauner e Rasmussen. Discorso analogo a destra, versante di competenza di Pedersen che però potrebbe essere avvicendato da Geertruida, di solito impiegato a centrocampo. Con quest’ultima soluzione, la mediana sarebbe composta dal capitano Kokcu, insieme a Timber ed al polacco Szymanski. Il tridente avanzato dovrebbe prevedere Jahanbakhsh a destra (con lo svedese Walemark a supporto), Dilrosun a sinistra e Danilo al centro, in vantaggio rispetto a Gimenez.

Feyenoord-Lazio , le scelte di Sarri

La presenza di Immobile sul campi di allenamento è la buona notizia della vigilia, sebbene per il capitano l’obiettivo non sia tanto il match di Olanda quanto il derby di domenica. In vista del quale, nella logica delle rotazioni, contro il Feyenoord in attacco potrebbe trovare posto Cancellieri con Pedro candidato alla panchina e la coppia Felipe Anderson-Zaccagni ad agire da esterni offensivi. La squalifica in campionato di Milinkovic-Savic lancia il serbo dal 1’, insieme a Marcos Antonio e Basic nella copia del centrocampo visto contro il Midtjylland, ed il terzetto Vecino-Luis Alberto-Cataldi preservato per la Roma e comunque pronto a subentrare in corso d’opera. In difesa, Patric sembra aver smaltito l’infiammazione al collaterale e si candida ad affiancare Gila al centro della difesa, con Casale-Romagnoli spendibili così nel derby. Probabile turno di riposo per Marusic: fasce pertanto presidiate da Lazzari e Hysaj, con Provedel ancora tra i pali.

Feyenoord-Lazio, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez, Timber, Szymanski, Kokcu, Jahankabakhsh, Danilo, Dilrosun. All. Slot

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Mario Gila, Patric, Lazzari, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic, Zaccagni, Cancellieri, Felipe Anderson. All. Sarri

Feyenoord-Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Feyenoord-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.