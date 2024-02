Feyenoord-Roma, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ancora Roma contro Feyenoord, per la terza stagione consecutiva. Dopo la finale di Tirana che ha permesso ai giallorossi di alzare la Conference League, e l’incrocio nei quarti di finale di Europa League dello scorso anno (olandesi eliminati ai supplementari dopo il successo per 1-0 nella gara di andata al “De Kuip”), le due squadre si ritrovano di fronte nello spareggio che mette in palio l’accesso al tabellone ad eliminazione diretta di Europa League. I “tulipani” sono retrocessi dalla Champions dopo il terzo posto nella Pool E alle spalle di Lazio ed Atletico Madrid, mentre la Roma ha mancato la qualificazione automatica alla seconda fase della competizione terminando seconda nel girone dietro lo Slavia Praga.

Il Feyenoord è reduce da un filotto di tre sconfitte europee, ma viaggia spedito in patria: secondo in classifica alle spalle del PSV Eindhoven, sette vittorie e due pareggi tra Eredivisie e coppa nazionale (dove ha raggiunto le semifinali) nelle ultime nove uscite incassando appena cinque reti. Giallorossi chiamati ad invertire un trend in trasferta negativo nelle coppe continentali, avendo vinto solo una delle ultime otto partite europee giocate lontano dallo stadio Olimpico, inclusa la finale di UEFA Europa League 2022/23 persa in campo neutro, Il bilancio nel periodo contempla quattro pareggi, tre passi falsi e l’unica vittoria di questa striscia arrivata nel primo turno del torneo in corso (2-1) contro lo Sheriff Tiraspol.

Feyenoord-Roma, le scelte di Slot

La formazione olandese è alle prese con l’emergenza infortuni: sono fuori causa il portiere titolare Bijlow (che verrà avvicendato da Wellenreuther), Trauner e Timber (usciti nel corso della sfida di coppa contro l’AZ, cauto ottimismo sul rientro del secondo) ed a forte rischio la presenza del bomber Gimenez, già a quota 21 reti quest’anno. Contro i giallorossi la difesa dovrebbe quindi prevedere Geertruida ed Hartman laterali, con la coppia centrale formata da Hancko e Beelen. Diga mediana composta da Wieffer e Zerrouki, sulla trequarti Stengs con Minter e Paixão esterni offensivi a supportare il giapponese Ueda schierato come riferimento centrale. Possibile anche l’impiego del croato Ivanusec nel settore sinistro reparto avanzato (l’alternativa dalla parte opposta è rappresentata dall’iraniano Jahanbakhsh), e di Nieuwkoop che può essere impiegato sul versante destro del campo in posizione sia avanzata che arretrata.

Feyenoord-Roma, le scelte di De Rossi

Il tecnico dei giallorossi non avrà a disposizione nella trasferta olandese Ndicka (a breve il rientro nella Capitale dopo la Coppa d’Africa) ed il lungodegente Abraham, oltre a Kristensen e Huijsen non ricompresi nella lista Uefa. Il dubbio sul portiere dovrebbe essere sciolto in favore di Svilar, preferito a Rui Patricio e che avrà davanti una retroguardia governata al centro da Mancini e Llorente (ma attenzione a Smalling, completamente recuperato e pronto al rientro), più Angeliño a sinistra e uno tra Karsdorp e Celik dalla parte opposta. Ballottaggio a centrocampo legato alle non perfette condizioni fisiche di Cristante, con l’eventuale utilizzo al so posto di Bove, più Pellegrini e Paredes, mentre in avanti De Rossi si dovrebbe affidare a Lukaku, El Shaarawy e Dybala.

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenereuther, Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman, Wieffer, Zerrouki, Minteh, Stengs, Paixão, Ueda. All. Slot

Roma (4-3-3): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Feyenoord-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Feyenoord-Roma, in programma giovedì 15 febbraio alle 18.45 allo “Stadion Feijenoord” di Rotterdam, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.