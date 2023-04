Feyenoord-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A distanza di quasi un anno è ancora Roma-Feyenoord. Come a Tirana, nel maggio 2022, con in palio la prima edizione della Conference, ma stavolta con un doppio confronto che mette sul piatto la qualificazione alle semifinali di Europa League. Rispetto ad allora sono cambiati diversi interpreti, ma non i timonieri delle due squadre: Arne Slot finora ha fatto marciare spediti i biancorossi, che in Eredivisie sono primi ed imbattuti da metà settembre, mentre nelle coppe europee hanno brillantemente chiuso al primo posto la Pool F e saltato con agilità l’ostacolo Shakhtar negli ottavi di finale. José Mourinho, dal canto suo, mantiene a portata di tiro la Champions in Serie A e punta a ritoccare il suo strepitoso record contro le squadre olandesi, che ha complessivamente incrociato dieci volte ottenendo nove vittorie ed un pareggio. Una di quelle affermazioni è, appunto, quella conseguita a Tirana, match che è stato anche il terzo confronto diretto tra le due formazioni, che si sono trovate di fronte nei sedicesimi di finale dell’edizione 2014-2015 della competizione (1-1 all’Olimpico e 2-1 per i giallorossi al “De Kuip”). Proprio l’impianto di Rotterdam costituirà uno degli alleati più preziosi dei padroni di casa: il Feyenoord, davanti ai propri tifosi, nelle competizioni continentali non perde dal 3 dicembre 2020, quando la Dinamo Zagabria si impose per 2-0. Dopo quella debacle, sono arrivate 11 vittorie e 2 pareggi: per ipotecare la qualificazione già in Olanda, insomma, c’è bisogno di una Roma impeccabile.

Feyenoord-Roma, le scelte di Slot

Il tecnico dei biancorossi sembra intenzionato con ogni probabilità a schierare i titolarissimi in questa gara di andata dei quarti di finale, con le annunciate assenze del portiere Bijlow e del centrocampista Timber. Tra i pali si accomoderà il tedesco Wellenreuther, schermato da una difesa che contempla a destra Geertruida (tornato dopo gli acciacchi accusati in nazionale e pronto a rilevare Pedersen), a sinistra Hartman (sebbene in coppa il peruviano Marcos Lopez si sia ritagliato spazio) ed in mezzo Hancko e Trauner. In mediana agiranno Wieffer e Kökcü – con fascia di capitano al braccio – più il polacco Szymanski in posizione leggermente avanzata. Più incertezza sul tridente: l’iraniano Alireza Jahanbakhsh non è al meglio e potrebbe lasciare il posto al brasiliano Igor Paixão che ha ben figurato nelle ultime uscite, sul versante opposto si posizionerà Idrissi (ma attenzione a Javairô Dilrosun, fino a febbraio pedina quasi inamovibile), mentre al centro è il messicano Gimenez (18 centri in stagione) a essere favorito per la maglia da titolare, ma deve superare la concorrenza di Danilo che in Europa League è partito dal primo minuto sei volte in otto incontri disputati.

Feyenoord-Roma, le scelte di Mourinho

Alla spedizione olandese non parteciperà Karsdorp, operato al ginocchio, come del resto anche Solbakken infortunato (ma comunque non presente nella lista Uefa). I dubbi dell’allenatore lusitano sono legati sia alla sfera tecnica che alle condizioni fisiche, a cominciare dalla difesa dove davanti a Rui Patricio si sistemeranno Mancini, Smalling (fresco di rinnovo) ed Ibanez che deve guardarsi dalla rimonta di Llorente. Sui binari laterali si muoveranno Zalewski e Spinazzola, mentre è in fase di monitoraggio Pellegrini, non al top dopo un attacco influenzale. In caso di forfait, il suo posto sulle trequarti accanto a Dybala verrebbe preso da Wijnaldum, com Abraham vertice offensivo e la coppia Cristante-Matic nel cuore della mediana. Ma se il capitano dovesse partire dal 1’, non è da escludere la soluzione del tridente “light”, con il sacrificio di un “nove” di stazza (come lo sono l’attaccante inglese e Belotti) e il ruolo di unica punta rivestito dall’argentino, soluzione peraltro già vista a Torino contro la Juventus.

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman, Wieffer, Kocku, Szymanski, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho

Feyenoord-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Feyenoord-Roma, in programma giovedì 13 aprile allo “Stadion Feijenoord” con inizio alle 18.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.