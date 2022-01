Fifa Awards 2021, Robert Lewandowski premiato come miglior giocatore

E’ ancora Robert Lewandowski a conquistare il The Best FIFA Men's Player, premio calcistico assegnato annualmente dalla FIFA, a partire dal 2016, al miglior giocatore al mondo. Il riconoscimento, attribuito mediante una votazione effettuata da stampa specializzata, commissari tecnici e capitani delle Nazionali, era stato originariamente accorpato al Pallone d'oro di France Football nel 2010, diventando così Pallone d'oro FIFA, il quale era stato così assegnato congiuntamente per sei anni. L’attaccante, già insignito dell’award come “Best Striker of the Year” nel corso della cerimonia della consegna del Pallone d’Oro 2021 lo scorso mese, ha preceduto nella classifica generale Lionel Messi e Mohamed Salah, bissando così il successo del 2020.

Nessun premio all’Italia, beffata dal Chelsea sia nella categoria “Best Coach” (vittoria finita al tecnico della formazione londinese, Thomas Tuchel, davanti al c.t.azzurro Roberto Mancini ed al mister del Manchester City, Pep Guardiola) che in quella relativa al miglior portiere, che ha visto imporsi Edouard Mendy su Gianluigi Donnarumma e Manuel Neuer del Bayer Monaco. Il portiere del Paris Saint Germain e della nazionale italiana è stato però inserito nel “World Best 11”, la formazione ideale del 2021 nella quale peraltro figurano anche Leonardo Bonucci e Jorginho.

Premiata anche la rabona di Eric Lamela con il Puskas Award per il gol più spettacolare (rete realizzata con la maglia del Tottenham nell’1-2 degli Spurs sul campo dell’Arsenal nel match del 14 marzo 2021), e la nazionale danese insieme al suo staff medico con il riconoscimento “Fair Play 2021” per i soccorsi tempestivamente prestati a Christian Eriksen vittima di un arresto cardiaco durante la partita di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia, incontro che ha visto la solidarietà, il supporto reciproco ed il simbolico abbraccio tra tifosi scandinavi delle due formazioni premiate con lo speciale “Best Fans Awards”. Sul palco anche Cristiano Ronaldo, che la Fifa ha voluto omaggiare con uno speciale riconoscimento per i suoi 115 gol - record all time - con la maglia della nazionale portoghese.

In campo femminile, vittorie per Christiane Endler, estremo difensore cileno passata in estate dal PSG al Lione, e per il tecnico del Chelsea, Emma Hayes. Premio di miglior giocatrice che finisce invece nelle mani della fuoriclasse iberica, Alexia Putellas, giocatrice del Barcellona a cui il mese scorso era già stato assegnato il Pallone d’Oro di France Football.