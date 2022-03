La Fifa riapre il mercato per giocatori russi e ucraini fino al 7 aprile: i possibili affari

Il trasferimento dei calciatori in questione può avvenire nel rispetto di tre regole imposta dalla Fifa: la durata degli accordi con le squadre russe e ucraine, pattuita fino al prossimo 30 giugno, il numero dei nuovi tesseramenti concessi, massimo due per club, e il limite temporale alla nuova affiliazione, che dovrà essere formalizzata entro il 7 aprile.

Acquistare un calciatore over con lo status di comunitario in questa fase significa liberare un posto nella lista dei 25 imposta dal regolamento della serie A. Operazione semplice per chi ha infortunati di lungo corso o giocatori poco o nulla utilizzati finora in campionato.

Più complessa la questione legata agli extracomunitari. Per i club che avranno già occupate tutte le slot per calciatori extracomunitari non ci sarà alcune deroga: non potranno ingaggiarne altri in questa finestra straordinaria di mercato. Tra le big d'Italia chi potrebbe fare quindi il colpo di primavera? L'Inter, che ha ancora libere due caselle, la Juventus o il Milan (una). Tutte occupate per Napoli, Roma e Lazio.