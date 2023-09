I candidati per il The Best Fifa, c'è anche un po' di Italia

C'è anche un po' di Italia nella lista dei candidati per i premi dei migliori uomini del mondo del calcio della scorsa stagione. La FIFA ha rilasciato le liste per i giocatori e gli allenatori in cui ci sono anche alcuni protagonisti del nostro campionato. Nell'elenco dei giocatori sono presenti i due trascinatori del Napoli campione d'Italia Kvaratskhelia e Osimhen e anche Marcelo Brozovic che fino a giugno giocava nell'Inter con cui ha raggiunto la finale di Champions League. Difficile pensare che siano loro a prendersi il premio perché i favoriti sono gli stessi che si contenderanno il pallone d'oro: Leo Messi, Kylian Mbappè e Herling Haaland.

Tanto Manchester City nel resto della lista con Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Gundogan, oggi al Barcellona ma fino a qualche mese perno della squadra inglese, Rodri e Bernardo Silva. L'ultimo nome è quello di Declan Rice, il centrocampista più pagato di sempre della Premier League passato dal West Ham all'Arsenal in estate per 120 milioni di euro.

FIFA The Best i candidati

C'è tanta Italia nella lista dei candidati al FIFA The Best per quanto riguarda gli allenatori. Il favorito numero uno è ovviamente Pep Guardiola, capace di vincere con il suo City campionato, FA Cup e Champions League. A sfidarlo ci sono Simone Inzaghi, suo sfidante con l'Inter nella finalissima di Istanbul, Luciano Spalletti capace di riportare il Napoli sul tetto d'Italia e ora CT della Nazionale, e poi Xavi campione di Spagna con il Barcellona. L'outsider è l'attuale tecnico del Tottenham Ange Postecoglou.

Tra i portieri l'elenco comprende Onana, ex Inter e ora al Manchester United, Ederson del Manchester City, Ter Stegen che l'anno scorso ha incassato pochissimi gol in Liga, Yassine Bono, straordinario protagonista della cavalcata mondiale del Marocco e Courtois del Real Madrid, attualmente alle prese con un lungo infortunio.