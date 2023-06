Final Four Nations League 2023, data e orario di tutte le partite

Si giocheranno tra il 14 ed il 18 giugno in Olanda le Final Four dell'edizione 2022/2023 della Nations League. A contendersi il trofeo i padroni di casa, che hanno chiuso al primo posto il gruppo 4 della Lega A davanti a Belgio, Polonia e Galles, Croazia, che ha avuto la meglio nel gruppo 1 su Danimarca, Francia e Austria, Italia, prima nel gruppo 3 davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra, e Spagna, che ha battuto la concorrenza di Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca nel gruppo 2. Il trofeo, nelle due precedenti edizioni, è stato vinto da Portogallo, che nel 2019 superò in finale l'Olanda, e Francia, che nel 2021 battè a Milano la Spagna.

Il programma

Le semifinali delle Final Four dell'edizione 2022/2023 della Nations League si giocheranno mercoledì 14 e giovedì 15 giugno alle 20.45. Ad aprire il programma Olanda-Croazia, seguita il giorno seguente da Spagna-Italia. Domenica 18, alle 15, si disputerà la finale per il terzo posto, mentre alle 20.45 andrà in scena la finalissima.

Questo, nel dettaglio, il programma: