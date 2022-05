Champions League, Liverpool-Real Madrid: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una finale tutta da vivere, quella che metterà l'una di fronte all'altra Liverpool e Real Madrid. Reds e Blancos, nella serata di sabato 28 maggio (fischio d'inizio alle 21), si sfideranno allo Stade De France di Parigi nell'ultimo atto della Champions League 2021/2022. Novanta minuti che promettono spettacolo considerati i valori tecnici in campo, con il pronostico del match quanto mai incerto.

Gli inglesi si presenteranno alla gara dopo aver eliminato in semifinale il Villarreal, mentre gli spagnoli, nel turno precedente, hanno avuto la meglio sul Manchester City al termine di un doppio confronto dalle mille emozioni. Il Liverpool andrà a caccia del settimo trionfo continentale della propria storia così da agganciare il Milan al secondo posto nell'albo d'oro della competizione, il Real Madrid, invece, cercherà di mettere in bacheca la coppa numero 14.

Liverpool-Real Madrid, le scelte di Klopp

Klopp, per la finale contro il Real Madrid, potrebbe essere costretto a fare a meno di Thiago Alcantara, la cui presenza rimane ancora in dubbio. Non al meglio anche Fabinho, che dovrebbe comunque trovare spazio fin dal primo minuto nel 4-3-3 inglese. Insieme a lui, a formare la linea di centrocampo, Henderson e Keita. In attacco ci sarà spazio per il tridente leggero formato da Salah, Mané e Luis Diaz, con Firmino inizialmente in panchina. Nessun dubbio infine in difesa, dove, a protezione del portiere Allison, ci saranno Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk e Robertson.

Liverpool-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Buone notizie per Ancelotti, che per la finale contro il Liverpool ritrova anche Bale. Il gallese dovrebbe comunque partire dalla panchina, con il tridente offensivo, nel 4-3-3 madrileno, formato da Benzema, Vinicius e Rodrygo (in vantaggio su Valverde). A centrocampo Casemiro davanti alla difesa, con Modric e Kross ai suoi lati. Retroguardia formata dalla coppia centrale Militao-Alaba, con Carvajal a destra e Mendy a sinistra. Tra i pali Courtois.

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelottiù

Liverpool-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La finale di Champions League Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. Il match sarà inoltre visibile anche su Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La gara potrà essere seguita anche in streaming su Mediaset Infinity e, per gli abbonati, su SkyGo. Per quanto riguarda i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e Ipad sarà necessario scaricare le apposite app con sistemi Androio e iOs, mentre da pc e notebook basterà sintonizzarsi sul sito ufficiale di Mediaset, per Sky Go è invece necessario scaricare l'app sul desktop.