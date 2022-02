Guerra, salta la finale di Champions League a San Pietroburgo: ecco dove si giocherà

La guerra tra Russia e Ucraina cambia la sede della prossima finale di Champions League. La Uefa, dopo i rumors delle scorse ore, ha deciso che la gara del 28 maggio non si giocherà a San Pietroburgo. La soluzione era stata ventilata da più parti e diventerà ufficiale a breve, impossibile giocare la sfida in un Paese in guerra.

Finale di Champions League, niente San Pietroburgo: dove si giocherà

L'organo più importante del calcio europeo ha giò deciso dove si disputerà la finale: sarà infatti Parigi ad ospitare la partita con lo Stade de France che farà da palcoscenico al match che assegnerà il titolo di campione continentale per club. La capitale francese ha battuto la concorrenza di Londra con l'impianto di Wembley che sembrava in pole position per ospitare la partita. L'Inghilterra comunque dovrà solo aspettare per avere la finale, la Uefa ha già assegnato ai britannici l'organizzazione della gara nel 2024.

La Coppa dalle grandi orecchie si alzerà di nuovo nel cielo di Parigi a sedici anni di distanza dall'ultima volta quando il Barcellona vinse 2-1 contro l'Arsenal. Continua il periodo difficile della Finale di Champions League che negli ultimi due anni ha cambiato sede, Istanbul doveva essere il teatro nel 2020 e poi nel 2021 ma il Covid ha cambiato tutto ed è stato il Portogallo, con le final four di Lisbona e la finalissima di Porto vinta dal Chelsea con il Manchester City ad ospitare l'ultimo atto della stagione europea del calcio negli ultimi due anni.