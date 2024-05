Finale Coppa di Germania, Bayer Leverkusen-Kaiserslautern: le formazioni e dove vederla

Un Golia ferito dalla recente batosta nella finale di Europa League, contro un Davide desideroso di completare un’impresa riuscita un’unica volte nella storia della competizione, quando fu l’Hannover nel 1992 ad alzare il trofeo appartenendo al secondo livello del calcio tedesco. La DFB-Pokal, meglio conosciuta come Coppa di Germania, offre in finale una sfida sulla carta non troppo equilibrata. Da una parte il Bayer Leverkusen, incappato nella prima sconfitta stagionale dopo una serie di risultati utili cominciati proprio con la goleada nel primo turno della competizione, dall’altra la cadetta Kaiserslautern, che ha terminato la Zweite Bundesliga appena in tredicesima posizione, riuscendo però ad inanellare un percorso incredibile in coppa fino ad arrivare a giocarsi il titolo.

I “diavoli rossi”, quattro volte campioni di Germania (l’ultima nel 1997/98) e con due coppe nazionali in bacheca – l’ultima alzata ventiquattro mesi prima – sono arrivati all’appuntamento battendo 5-0 il FC Rot-Weiß Koblenz, poi estromettendo dal tabellone il Köln (che è retrocesso dalla serie A al termine di questo torneo) battendolo 3-2, quindi regolando 2-0 il Nürnberg e 3-1 l’Hertha (due club “colleghi” in Zweite prima di interrompere il sogno del Saarbrücken giustiziere del Bayern Monaco, che in semifinale è stato regolato 2-0. Molto più fragoroso il rumore delle vittorie del Bayer: 8-0 al primo turno al Teutonia Ottensen, 5-2 al Sandhausen, poi il 3-1 al Paderborn, quindi nei quarti 3-2 allo Stoccarda ed in semifinale poker e clean sheet contro il Fortuna Düsseldorf. Il tifo della Germania, a quanto sembra, è tutto per l’underdog di questo incontro, ma c’è anche chi andrà controcorrente: la vittoria del Leverkusen già qualificato per la prossima Champions sbloccherebbe infatti uno slot per l’Europa League 2024/2025 (riservato ai vincitori della coppa), che sarebbe occupato dalla squadra giunta settima in Bundes, ovvero dall’Hoffenheim. Che spera, ovviamente, di salire al volo sull’ultimo treno buono per una competizione continentale

Bayer Leverkusen-Kaiserslautern, le scelte di Xabi Alonso

L’allenatore spagnolo dovrebbe apportare qualche modifica rispetto all’ultima sfida europea contro l’Atalanta, a partire dall’attacco dove dovrebbe agire una punta di ruolo come Boniface (in vantaggio su Schick) supportato da Wirtz e Hofmann. Xhaka governerà il centrocampo, affiancato da Andrich in concorrenza con Palacios, mentre sulle corsie laterali difficilmente il Bayer rinuncerà alla spinta di Grimaldo e Frimpong, con la rinuncia ad Hincapié e Stanisic. Il secondo resta fruibile anche nella retroguardia a tre, dove i favoriti però sembrano Kossounou, Tah e Tapsoba. Tra i pali, si va verso la conferma del portiere di coppa Kovar, preferito a Hradecky.

Bayer Leverkusen-Kaiserslautern, le scelte di Funkel

L’outsider di questa finale non avrà a disposizione Niehues e Zuck, e potrebbe dover rinunciare anche ad Ache che non ha completamente smaltito i problemi al tendine d’Achille e potrebbe pertanto partire dalla panchina, lasciando spazio ad un tridente formato da Ritter ed Redondo a supporto di Hanslik schierato come riferimento offensivo. Touré, Tomiack ed Elvedi formeranno la retroguardia a protezione di Krahl, mentre Zimmer, Kaloc, Raschl e Puchacz si sistemeranno sulla linea mediana.

Bayer Leverkusen-Kaiserslautern, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar, Kossounou, Tah, Tapsoba, Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo, Wirtz, Hofmann, Boniface. All. Xabi Alonso

Kaiserslautern (3-4-1-2): Krahl, Touré, Elvedi, Tomiak, Zimmer, Kaloc, Raschl, Puchacz, Ritter, Hanslik, Redondo. All. Funkel

Bayer Leverkusen-Kaiserslautern, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bayer Leverkusen-Kaiserslautern, in programma sabato 25 maggio alle ore 20 all’Olympiastadion di Berlino, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 256 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.