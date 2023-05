Coppa Italia, verso Inter-Fiorentina: i precedenti nerazzurri nelle finali

L’Inter si accinge a disputare la seconda delle tre finali conquistate in stagione, dopo aver vinto già la prima (la SuperCoppa italiana alzata lo scorso 18 gennaio) ed in attesa di quella di Champions League contro il Manchester City il prossimo 10 giugno. I nerazzurri hanno sempre avuto un rapporto privilegiato con la Coppa Italia: sono ben 15 quelle disputate, una in meno della Roma – a quota 16 – ed a -6 dalla Juventus che è a quota 21, ed un eventuale successo – il nono – consentirebbe al club milanese di agganciare proprio i giallorossi nella classifica delle società con più trionfi nella competizione. Un...talismano a disposizione l’Inter ce l’ha in panchina: è il tecnico Simone Inzaghi, che dopo il k.o. nella prima finale della sua carriera da allenatore (sulla panchina della Lazio nel 2017 contro la Juventus) ha vinto le altre sei, comprese quelle come timoniere dei nerazzurri, cioè due volte la Supercoppa Italiana e una Coppa Italia di dodici mesi fa.

I precedenti nella storia nerazzurra: le vittorie in finale

Il bilancio dell’Inter tra vittorie e sconfitte nella sfida decisiva – giocata quattordici volte – per l’assegnazione della coccarda è in positivo, per effetto delle otto affermazioni diluite in poco più di ottant’anni. Per trovare la prima occorre fare un salto indietro nel tempo, quando nel maggio 1939 i nerazzurri piegarono 2-1 il Novara nella capitale. Per il bis bisogna attendere quasi 40 anni: stesso punteggio ma stavolta il Napoli come avversario, battuto a giugno al termine della stagione 1977/78, mentre la fine del torneo 1981/82 coinciderà con la terza affermazione ottenuta ai danni del Torino (alla terza sconfitta consecutiva in finale) con la vittoria in casa e l’1-1 due settimane dopo nel vecchio “Comunale”. Gli anni 2000 sono quelli maggiormente densi di soddisfazioni: doppio centro in tre giorni ad inizio 2005 sulla Roma (2-0 a San Siro e 1-0 all’Olimpico), e undici mesi dopo riconferma del titolo – all’interno dell’en-plein nazionale con scudetto e Supercoppa – nuovamente a spese dei giallorossi, battuti a Milano dopo l’1-1 dell’andata. L’altro uno-due in Coppa Italia è nel 2010 e 2011: prima contro la Roma (decide una rete di Milito) nell’anno del triplete, poi nella stagione successiva 3-1 al Palermo all’Olimpico (con doppietta di Eto’o capocannoniere della manifestazione). Si arriva così all’ultima edizione, targata 2022: 4-2 alla Juventus con Perisic mattatore – due reti – nei tempi supplementari dopo il 2-2 al 90’.

I precedenti nella storia nerazzurra: le sconfitte in finale

Sono complessivamente sei le battute d’arresto del club nerazzurro nell’atto conclusivo della coppa nazionale, la prima delle quali nel settembre 1959 a San Siro contro la Juventus, che si impose con un rotondo 4-1, seguita da quella dell’agosto 1965 nuovamente contro i bianconeri, vittoriosi 1-0 all’Olimpico di Roma con la rete in apertura di Menichelli. Nello “storico” della società milanese figura quindi la finale-derby di San Siro dell’estate 1977, andata in archivio con la vittoria dei rossoneri per 2-0. Già detto dei sigilli del ‘78 e del 1982, bisognerà attendere il nuovo millennio per ritrovare l’Inter in finale: è l’aprile del 2000, l’avversaria è la Lazio che all’Olimpico ribalta l’1-0 iniziale di Seedorf e con Nedved e Simeone alza il trofeo. Gli ultimi due k.o. coincidono con la doppietta della Roma che scrive il suo nome nell’albo d’oro per due edizioni consecutive. Il doppio confronto del 2007 vede i giallorossi dilagare all’andata in casa (6-2 con tre gol nel primo quarto d’ora) e festeggiare la settimana seguente a San Siro nonostante la sconfitta 2-1. Dodici mesi più tardi la storia si ripete, ma in gara “secca”: decidono Mexes e Perrotta, a nulla vale la rete della meteora portoghese Pelé che accorcia le distanze sul 2-1 conclusivo.