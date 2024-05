Finale FA Cup, Manchester City-Manchester United: le formazioni e dove vederla

L’ennesimo derby di Manchester in programma oltremanica, nonché la rivincita di quello che mise in palio proprio la Coppa d’Inghilterra dodici mesi fa. A Wembley ci sono infatti il City detentore del titolo e lo United a contendersi la FA Cup 2024. I Citizens sono pronti a mettere il sigillo su una stagione che li ha visti mettere in bacheca scudetto, SuperCoppa Europea e Coppa del Mondo per club (e dimenticare anche l’eliminazione ai quarti in Champions), ed i Red Devils che al contrario proveranno a raddrizzare una stagione deludente, con un trofeo che garantirebbe un posto nella prossima Europa League, dopo l’esclusione maturata con l’ottavo posto al termine della Premier.

Le squadre hanno fatto il loro ingresso nel tabellone al terzo turno: il City ha spazzato via 5-0 l’Huddersfield Town, poi il Tottenham di misura e il Luton Town con una goleada (6-2), quindi nei quarti è arrivato il successo 2-0 sul Newcastle e per 1-0 in semifinale sul Chelsea. Lo United ha esordito nella competizione piegando 2-0 il Wigan, a cui hanno fatto seguito il 4-2 sul Newport County e l’1-0 rifilato al Nottingham Forest. Più sofferte le vittorie contro il Liverpool nei quarti (sconfitto 4-3 ai supplementari) ed in semifinale contro il Coventry che si è arreso solo ai calci di rigore.

Manchester City-Manchester United, le scelte di Guardiola

Citizens sempre senza Ederson, che tra i pali verrà avvicendato da Ortega. Nell’undici titolare si va verso la conferma di Walker a destra e Gvardiol a sinistra favorito su Aké, il quale sarebbe anche impiegabile in mezzo dove però i candidati sembrano Dias e Stones con la rinuncia ad Akanji. Inamovibile Rodri nel cuore della mediana, con al suo fianco Kovacic sebbene resti viva l’opzione di Bernardo Silva in posizione più arretrata, che lascerebbe spazio tra le linee a Doku insieme a De Bruyne in posizione centrale e Foden sul lato opposto, con Grealish a partire dalla panchina. In avanti, a guidare l’attacco sarà Haaland.

Manchester City-Manchester United, le scelte di Ten Hag

I Red Devils saranno senza Maguire e probabilmente senza Shaw, mentre dovrebbe essere regolarmente in campo Varane, riaggregatosi al gruppo al pari di Lindelof e Martial. Il francese presidierà quindi il centro della retroguardia con il rientrante Martinez, mentre a completare la difesa davanti ad Onana si posizioneranno come esterni bassi Dalot e Wan-Bissaka. Sulla diga mediana è atteso il ritorno di Casemiro, affiancato da Mainoo il quale dovrebbe spingere in panchina Amrabat. Più dubbi dalla cintola in su: sugli esterni probabile l’utilizzo di Garnacho mentre sull’altro versante lottano per una maglia Rashford e Diallo, in avanti Hojlund a caccia di un posto dal 1’ a scapito di McTominay per affiancare Bruno Fernandes.

Manchester City-Manchester United, le probabili formazioni

Manchester City (4-1-4-1): Ortega, Walker, Dias, Stones, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Haaland. All. Guardiola

Manchester United (4-4-2): Onana, Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Dalot, Casemiro, Mainoo, Garnacho, Rashford, McTominay, Bruno Fernandes. All. Ten Hag.

Manchester City-Manchester United, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Manchester United, in programma sabato 25 maggio alle ore 16 al Wembley Stadium di Londra, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.