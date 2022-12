Argentina-Francia, probabili formazioni e dove vedere la finale del Mondiali in diretta tv e streaming

Argentina-Francia è la finale dei Mondiali 2022 in Qatar che si disputerà domenica 18 dicembre alle 16. E' Messi contro Mbappè, è la sfida tra le due formazioni che sono riuscite ad arrivare in fondo alla rassegna iridata compiendo percorsi diversi tra loro. L'Albiceleste ha perso clamorosamente all'esordio con l'Arabia Saudita, è stata travolta dalle critiche, ma ha trovato la forza per rialzarsi e vincere tutte le altre sfide contro Messico, Polonia, Australia, Olanda e Croazia.

La Francia invece è stata un rullo compresso trascinata dai gol di Mbappè e Giroud, ha vinto le partite più importanti con Australia, Danimarca, Polonia, Inghilterra e Marocco perdendo solo l'ininfluente match con la Tunisia. La formazione di Deschamp ha espresso un buon calcio ma soprattutto ha fatto vedere una consapevolezza nella propria forza che potrebbe essere decisiva nel match che assegnerà la Coppa del Mondo. La strada verso la finale però è complicata dall'influenza che sta imperversando nello spogliatoio dei transalpini.

Argentina-Francia: le scelte di Scaloni

Scaloni dovrebbe confermare la squadra che ha spazzato via la Croazia con un 4-4-2 in cui la differenza la dovrà fare ovviamente la coppia d'attacco. Al fianco di Messi ci sarà ancora il baby bomber Alvarez che ha fatto sedere in panchina Lautaro Martinez. In mediana spazio alle idee di Paredes, ai muscoli di Fernandez e alla duttilità di De Paul e MacAllister, piazzati sugli esterni. La difesa sarà a quattro con Romero e Otamendi centrali e Molina e Tagliafico a proteggere le corsie laterali.

Argentina-Francia: le scelte di Deschamps

Sono giornate tormentate per la Francia alle prese con l'influenza proprio all'ultima curva del Mondiale. Rabiot e Upamecano hanno saltato la semifinale, ma domenica tornerano tra i titolari. Ora però il contagio ha coinvolto Konaté e Varane, Deschamps spera di recuperarli entrambi in modo da schierare dal primo minuto il giocatore del Manchester United nel cuore di una retroguardia dove sugli esterni giocheranno Koundé e Theo Hernandez. Per il resto dentro tutti ti titolarissimi con Mbappè a sinistra nel tridente completato da Dembelé e Griezmann, alle spalle di Giroud.

Argentina-Francia: le probabili formazioni

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Argentina-Francia in diretta tv e streaming

La finale dei Mondiali Argentina-Francia sarà trasmessa in diretta tv da Rai Uno mentre per lo streaming sarà attivo il servizio di RaiPlay sia sul sito ufficiale della tv pubbblica, sia sulla App. Sul canale 101 del digitale terrestre la partita potrà essere vista anche in 4K. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e di Antonio Di Gennaro.