Fiorentina, dilemma Amrabat: i pro ed i contro di una sua cessione

Il sospetto che il passo di distanza tra le indiscrezioni e l’affondo fosse breve, lo si era captato già durante la rassegna iridata. Troppo convincenti le performance offerte dal Marocco, troppo evidente l’apporto garantito in termini di qualità e quantità da Sofyan Amrabat per pensare che alla porta della Fiorentina non avrebbe bussato nessuno. Magari non il Paris Saint Germain, come auspicato dal fratello maggiore del centrocampista nordafricano, ma sicuramente qualcuno dei top team colpito dalla continuità di rendimento offerta dal fulcro della linea mediana della nazionale del c.t Regragui, indicata come una delle migliori dell’intero campionato mondiale. La società viola si trova così al cospetto di un bivio, che con ogni probabilità imporrà in tempi brevi una scelta. Perché Radio Mercato sta già diffondendo la notizia di un’imminente offerta proveniente dalla Premier League, con Klopp e Conte – alla guida rispettivamente di Liverpool e Tottenham – concordi nell’individuare in Amrabat la pedina giusta per accrescere il potenziale dei rispettivi pacchetti di mischia. La cifra stimata è nell’ordine dei 40 milioni di euro: tanti, per non imporre una riflessione sulla convenienza dell’eventuale placet al trasferimento. Con aspetti positivi e negativi da bilanciare con estrema attenzione, in attesa di sapere quale sia la volontà del giocatore.

Perché vendere Amrabat

Il motivo principale è rappresentato dal fatto che il centrocampista marocchino è probabilmente nel punto più elevato del suo rendimento in carriera. Mai, nel suo passato da pro, aveva raggiunto picchi così elevati tali da essere considerato non solo imprescindibile per la sua nazionale, ma anche determinante dis in fase di costruzione che in copertura. Tantomeno nella Fiorentina, che ha investito su di lui per una cifra che, conti alla mano, sarebbe più o meno la metà di quella che alcuni club britannici sarebbero pronti a mettere sul piatto (senza contare un eventuale ritocco verso l’alto come conseguenza di una...mini-asta tra le pretendenti).

Amrabat è nel pieno della sua maturazione calcistica: potrebbe anche effettuare un ulteriore step di crescita, trovando ad esempio migliore continuità di rendimento nell’arco di un’intera stagione. Ma in caso di flessione dopo le fatiche del Qatar, il suo valore di mercato potrebbe anche calare, evidenziando come l’exploit della Coppa del Mondo sia stato – per l’appunto – il picco a cui fa seguito la discesa. Che non significa crollo prestazionale, ma che ne intaccherebbe l’attuale valutazione fatta da chi è disposto a rilanciare per assicurarselo. Resta poi il discorso della...rimpiazzabilità: non semplice, ma nemmeno impossibile, reinvestendo anche solo una parte del cospicuo incasso.

Perché trattenere Amrabat

In primis per una questione contrattuale: si è deciso di puntare su di lui, con un accordo fino al 2024 che prevede anche un opzione per un allungamento del contratto per ulteriori dodici mesi. E poi per evitare di trasmettere un segnale di debolezza in sede di mercato. Dopo il caso Vlahovic, che ha visto la società viola monetizzare la cessione della punta serba a seguito della sua deflagrazione in Serie A, fare altrettanto con il play nordafricano darebbe nuovamente la sensazione di essere un club “cantera” in grado di costruire pezzi pregiati a beneficio dei top club, pronti ad allargare i cordoni della borsa per accaparrarsi il...prodotto finito. C’è poi il discorso legato al progetto tecnico di mister Italiano, che vede Amrabat come perno di una mediana che nella sua versione a tre ricorda proprio quella del Marocco.

Dopo aver dolorosamente rinunciare a Torreira, perdere anche colui che lo ha sostituito significherebbe ricominciare nuovamente tutto da capo nel trovare una nuova pedina a cui assegnare le chiavi del centrocampo. Operazione di “permuta” che non è riuscita al momento di avvicendare Vlahovic al centro dell’attacco, ed è ancora più delicata in considerazione del delicato ruolo che resterebbe scoperto e della scomoda eredità da raccogliere. Per di più a campionato in corso, con lo spareggio di Conference alle porte e la lotta per rientrare in Europa. Trattenere Amrabat, magari con proposta di rinnovo primaverile, potrebbe essere molto funzionale alla rincorsa ad una coppa continentale più prestigiosa. E la prospettiva di giocarla, da protagonista, a Firenze, rappresenterebbe una carta buona da spendere al tavolo della proposta di prolungamento.