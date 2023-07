Fiorentina, colpo Arthur. Come cambierà il centrocampo viola con il brasiliano

Fumata bianca, e così sia. La trattativa tra Fiorentina e Juventus per il passaggio del brasiliano Arthur in viola, cominciata nel week-end e decollata nelle ore successive, giunge ad una conclusione positiva. Si attende l’ufficialità da parte dei club, mentre il giocatore aveva già manifestato la propria volontà di tornare in Italia per rilanciarsi, e mettersi al più presto alle spalle la travagliata stagione trascorsa al Liverpool che lo ha visto finire ai margini del progetto tecnico. Dopo il rinnovo di Arthur con la società bianconera, la quale ha messo sotto contratto l’ex Barça fino al 2026, è così arrivato l’accordo con la Fiorentina, sulla base di un prestito oneroso che prevede un riscatto esercitabile versando una cifra che dovrebbe attestarsi intorno ai 20 milioni di euro più bonus. L’operazione prevede anche la compartecipazione della Juventus al pagamento del corposo ingaggio del giocatore: stando alle indiscrezioni, sarebbe legato alle presenze che complessivamente verranno totalizzate dal brasiliano.

Sotto il profilo tattico, Italiano avrà a disposizione una pedina estremamente versatile, pertanto spendibile in più posizioni senza perdere qualità. Resta da capire la sua adattabilità all’impiego nella posizione di playmaker classico, visto che nei suoi anni a Barcellona ha dato il meglio di sé più come interno di centrocampo (al netto degli accostamenti a Xavi ed Iniesta), che non come regista a scandire i tempi della manovra, con il plus rappresentato dalla rapidità nello stretto, frutto di un bagaglio tecnico notevole. In un ipotetico 4-3-3, potrebbe pertanto agire anche da mezz’ala, oppure affiancare nella diga mediana un play vero e proprio in 4-2-3-1, modulo che addirittura lo potrebbe vedere spostato in posizione più avanzata, come raccordo tra il pacchetto di mischia e la linea avanzata, cosa gli permettere di sfruttare al meglio l’attitudine all’imbucata ed anche di sgravarlo in parte da gravosi compiti di copertura. L’inattività dell’ultimo anno in Premier League lo obbligherà ad un lavoro di...rigenerazione fisica per rimettere sulle gambe i 90 minuti, ma una volta tirato a lucido Arthur potrebbe davvero essere il colpo perfetto per far quadrare i conti del centrocampo rendendolo solido e contestualmente imprevedibile.