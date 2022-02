Atalanta, peggio di così non poteva andare

Che la domenica dell'Atalanta potesse essere molto difficile si era capito già ieri quando nell'elenco dei convocati non era stato inserito Muriel, unico centravanti di ruolo rimasto in rosa dopo il ko di Zapata. In pochi però potevano aspettarsi che il pomeriggio potesse essere così nero in campo e non solo.

L'Atalanta crolla con la Fiorentina, si complica la corsa Champions

La sconfitta 1-0 contro la Fiorentina è di sicuro una delle peggiori prestazioni in stagione della Dea, quasi mai pericolosa e in generale un po' passiva rispetto al solito. L'ha decisa PIatek, sempre lui al terzo gol in tre gare contro i bergamaschi da quando è tornato in Italia. L'ha decisa il centravanti della Fiorentina, lo stesso centravanti che l'Atalanta ad oggi non ha e di cui si sente tremendamente la mancanza. Il ko apre scenari importanti in classifica ed è questa la seconda nota negativa di giornata: la Juventus resta a più tre dalla formazione di Gasperini che però ha una gara in meno, ma attenzione proprio al ritorno della viola, adesso a meno cinque dal quarto posto ma con una partita da recuperare e infine c'è la Lazio che ancora deve giocare e in caso di tre punti tornerebbe in corsa. Da oggi il quarto posto non è più solo una questione tra Juve e Atalanta, e così i pericoli di rimanere fuori dall'Europa aumentano.

L'Atalanta e gli arbitri: silenzio stampa e polemiche

Nella domenica peggiore dell'anno continua il rapporto teso tra la Dea e gli arbitri. Il gol annullato a Malinovskyi, ennesimo episodio dubbio del campionato nerazzurro, ha portato all'esplosione con cartellino rosso di Gasperini e al silenzio stampa nel post gara di tutti: giocatori, allenatore e dirigenti bergamaschi. Sconfitta, classifica che si complica, problemi con gli arbitri e non solo: la gara di oggi l'Atalanta rischia di pagarla a caro prezzo anche nel prossimo turno di campionato, contro la Sampdoria oltre a Gasperini mancheranno anche Djimsiti e Demiral, ammoniti da diffidati e quindi squalificati, se non tornerà Palomino rimarrà solo Toloi come unico difensore di ruolo insieme al giovane Scalvini. Peggio di così davvero non poteva andare.