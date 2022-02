Fiorentina - Atalanta 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Fiorentina

Grazie a un gol di Krysztof Piatek in avvio di ripresa la Fiorentina si aggiudica lo spareggio europeo con l'Atalanta nel lunch match della 26ª giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano con questo successo ha battuto per la terza volta in stagione i bergamaschi, confermandosi un'autentica bestia nera.

Successo complessivamente meritato per i viola che - complice anche una Dea con tante assenze - hanno subito preso le redini del gioco contenendo le iniziative offensive degli ospiti. Trascorsi una decina di minuti del secondo tempo Piatek ha sfoderato ancora una volta le sue pistole realizzando il gol partita. La rete del polacco, oltre ad allontanare i rimpianti per la cessione di Vlahovic alimenta l'entusiasmo per la rincorsa europea dei viola, ora settimi a quota 42, provvisoriamente a pari punti con la Lazio.

Come nelle precedenti sfide con i nerazzurri, grandi polemiche da parte dell'Atalanta: nervosismo alle stelle per Gasperini, espulso dopo il gol del pareggio annullato a Malinovskyi in aperta polemica con Doveri. Veleni a parte, i viola si godono il meritato successo e pensano già alla trasferta col Sassuolo di sabato 26 febbraio alle 20:45.

Articolo su Firenze Today

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic (67' Martinez Quarta), Igor, Biraghi (76' Terzic); Bonaventura (76' Maleh), Torreira (37' Amrabat), Castrovilli (67' Duncan); Sottil, Piatek, Gonzalez. A disp.: Fogli, Rosati, Nastasic, Venuti, Maleh, Callejón, Ikoné, Cabral, Saponara. All.: Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi (76' Scalvini), Demiral, Djimsiti (58' Pasalic); Hateboer, De Roon, Freuler (59' Pessina), Zappacosta (59' Pezzella); Malinovskyi, Koopmeiners; Boga (82' Mihaila). A disp.: Rossi, Sportiello, Mæhle, Pessina, De Nipoti. All.: Gasperini.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Marcatori: 56' Piatek (F).

Note - ammoniti Djimsiti, Malinovskyi, Zappacosta, Toloi (A), Milenkovic, Amrabat (F). Espulso Gasperini (A) per proteste. Recupero: 2' pt, 5' st.

Fiorentina - Atalanta 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Fiorentina - Atalanta 1-0 giocata domenica 20 febbraio sono disponibili su Sky Sport