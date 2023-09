Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Con l’attenzione rivolta all’imminente esordio europeo, Fiorentina ed Atalanta scendono in campo al “Franchi” nel match che spalanca le porte a tre settimane imbottite di impegni. All’appuntamento che segna la ripresa della Serie A dopo la pausa delle nazionali, le formazioni si presentano in maniera diversa: i viola cercano ancora la prima vittoria casalinga in campionato, dopo aver rotto il ghiaccio piegando 2-0 il Rapid nel play-off di Conference League, e proveranno a cancellare il pesante poker rimediato ad inizio mese a San Siro con l’Inter. La “Dea” ha già invece dimostrato di saper vincere in trasferta (2-0 al “Mapei” contro il Sassuolo al debutto), ed è confortata dalla recente tradizione favorevole che l’ha vista uscire imbattuta in undici degli ultimi quattordici incroci giocati in Serie A. La fredda logica dei numeri trasmette, però, segnali improntati all’ottimismo anche per la Fiorentina, che tra le mura amiche ha vinto 36 dei sessanta incontri disputati contro gli orobici, uscendo sconfitta appena nove volte. L’ultimo precedente al Comunale risale alla scorsa primavera, finì 1-1 con le reti siglate da due protagoniste migrati verso altri lidi in estate: ospiti avanti con la rete di Maehle ma raggiunti dal rigore di Cabral.

Fiorentina-Atalanta, le scelte di Italiano

L’undici di partenza prenderà forma tra sicurezze e dubbi. Nel primo elenco, figura Nzola che resta davanti a Beltran nelle gerarchie per la maglia di centravanti, che verrà supportato da una trequarti con al centro Bonaventura ed ai lati l’imprescindibile Nico Gonzalez (a cui Italiano non vorrebbe rinunciare, sebbene sia reduce dagli impegni con l’Argentina e potrebbe rifiatare in vista della Conference) più uno tra il favorito Sottil, Kouame e Brekalo, con Ikoné acciaccato e pertanto a riposo. A centrocampo, non si tocca Arthur, affiancato da Mandragora che resta davanti a Duncan nelle preferenze mentre Maxime Lopez si accomoderà in tribuna per squalifica. Ballottaggi anche nel pacchetto arretrato: Christensen e Terracciano in lotta per il posto tra i pali, Dodô e Biraghi avanti rispettivamente su Kayode e Parisi come esterni bassi, mentre in mezzo si dovrebbero riposizionare Milenkovic e Ranieri, con Martinez Quarta come alternativa.

Fiorentina-Atalanta, le scelte di Gasperini

C’è solo El Bilal Touré nella lista degli indisponibili per la trasferta di Firenze, con la formazione iniziale che verrà disegnata anche in considerazione dell’esordio di giovedì in Europa League contro i polacchi del Czestochowa. Un dubbio per reparto per il tecnico della “Dea”, a partire dalla porta dove Musso resta in vantaggio su Carnesecchi, così come Toloi su Djimsiti come braccetto di destra nella difesa che sarà diretta da Scalvini e contemplerà Kolasinac come centrale sinistro. Ruggeri, insidiato da Bakker, agirà sul binario mancino con Zappacosta dalla parte opposta, mentre Ederson e De Roon prenderanno posizione nel cuore della mediana. Sul fronte avanzato si va verso la conferma di De Ketelaere e Koopmeiners ad innescare Scamacca di punta, con Lookman il quale potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Arthur, Sottil, Bonaventura, N. Gonzalez, Nzola. All. Italiano

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Fiorentina-Atalanta dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Atalanta, in programma domenica 17 settembre alle 18 allo Stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.