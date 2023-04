Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la fruttuosa “campagna” europea e l’ipoteca messa alla finale di Coppa Italia, la Fiorentina punta a completare la rimonta in campionato, mettendo nel mirino un sesto posto che a prescindere dall’esito delle coppe garantirebbe la partecipazione ad un trofeo continentale. Ecco perché la sfida casalinga contro l’Atalanta, che occupa proprio la sesta casella della graduatoria, diventa uno snodo essenziale nella rincorsa che la squadra viola ha intrapreso a suon di risultati utili (ben sette in Serie A con cinque vittorie e due pari). Per i padroni di casa c’è anche da superare lo scoglio di un rendimento basso nelle sfide contro le prime della classe, visto che la Fiorentina ha raccolto soltanto 9 dei suoi 41 punti contro squadre della prima metà di classifica (in questa speciale classifica solo il Verona ha fatto peggio). I precedenti più recenti sorridono alla “Dea”, che si è imposta in cinque degli ultimi otto incroci contro i nerazzurri (compresa l’andata, lo scorso ottobre, decisa da un gol di Lookman), ma il bilancio complessivo nel massimo campionato è a tinte viola: 51 a 31 il conto delle affermazioni, con 37 pareggi. Ancora più schiacciante la superiorità al “Franchi”, con 36 vittorie dei toscani, 14 pareggi e nove vittorie dell’Atalanta.

Fiorentina-Atalanta, le scelte di Italiano

L’allenatore della formazione viola ha definito come “inevitabili” i cambi nell’undici di partenza, tenendo conto che siamo appena a metà di un aprile in cui Fiorentina dovrà affrontare ancora diversi impegni nel calendario. Novità previste in difesa con il ripristino della coppia centrale formata da Martinez Quarta e Igor, con Terzic che si candida a far rifiatare uno tra Dodô e Biraghi. Diga mediana con Amrabat e Castrovilli che insidia la titolarità di Mandragora, mentre Barak potrebbe rilevare Bonavntura sulla trequarti. Nico Gonzalez, uscito prima della fine nel match di Conference giocato a Poznan, è pienamente ristabilito, ma Italiano potrebbe farlo riposare puntano su uno tra Sottil e Saponara, con Ikoné confermato sull’altro versante offensivo. Come vertice d’attacco si profila la staffetta tra Cabral e Jovic, col primo favorito per partire dal 1’.

Fiorentina-Atalanta, le scelte di Gasperini

Alla lista degli indisponibili, che conta già Ruggeri ed Hateboer, si è aggiunto Lookman, a causa di un problema al bicipite femorale, mentre Koopmeiners sembra aver smaltito il risentimento muscolare e sarà regolarmente a disposizione del tecnico nerazzurro (sebbene sia improbabile un suo utilizzo dall’inizio). Meno ottimismo per Pasalic, destinato al forfait. Ipotizzabile pertanto uno schieramento difensivo con Toloi, Scalvini e Djimsiti davanti a Musso, mentre Maehle e Zappacosta presidieranno le corsie esterne. Nel cuore della mediana agiranno De Roon ed Ederson, mentre nel reparto avanzato saranno Boga, Højlund e Zapata a partire dal 1’.

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Gonzalez, Barak, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle, Boga, Højlund, Zapata. All. Gasperini

Fiorentina-Atalanta, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Atalanta, in programma lunedì 17 aprile alle 20.45 allo Stadio “Franchi”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.