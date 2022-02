Atalanta, contro la Fiorentina senza attaccanti: Gasperini si aggrappa a Boga

Nel giorno dell’annuncio della cessione agli americani, l’Atalanta fa le prove generali in vista del difficile match contro la Fiorentina. Lo stop di ieri della Juventus regala nuova linfa alle speranze quarto posto alla Dea che però arriva alla partita senza centravanti di ruolo.

Fiorentina-Atalanta: Muriel non ce la fa

Gasperini ha infatti diramato la lista dei convocati e l’incubo dei giorni scorsi è diventato realtà. Dopo il lungo stop di Zapata anche Muriel si è fermato con l’Olympiakos, il sudamericano ha provato a stringere i denti, ma non ce l’ha fatta e non è stato inserito nell’elenco di coloro che domani potranno scendere in campo. Resterà quindi a Bergamo Luis Muriel e l’Atalanta dovrà trovare il modo di fare male alla Viola senza centravanti di ruolo e senza Ilicic e MIranchuk.

In rosa infatti non ci sono più attaccante centrali che possano fare da riferimento, tra i convocati c’è il Primavera De Nipoti, ma la lista alla voce attaccanti si riduce a Boga e Mihaila, entrambi arrivati a gennaio e a tutti gli effetti due ali offensive. E’molto probabile che il francese venga schierato come centravanti con alle spalle Malinovskyi e uno tra Pessina e Pasalic. Un terzetto leggero che dovrà dimostrare di avere, oltre a tanta qualità, anche gol nelle gambe. Senza quelli a Firenze non si può vincere e il pari della Juventus contro il Torino potrebbe diventare un’occasione sprecata.

Pochi per il resto i dubbi di formazione di Gasperini con Musso confermato in porta, Dijmsiti, Toloi e Demiral in difesa, Palomino è infatti ancora out. A centrocampo solito ballottaggio a destra tra Hateboer, favorito, e Maehle, a sinistra andrà invece Zappacosta. Sono in tre invece i candidati per due maglie a centrocampo, De Roon e Freuler sono insidiati da Koopmeiners che però potrebbe anche essere schierato più avanzato.