Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Al “Franchi” in campo Fiorentina e Atalanta con una fetta di Europa da contendersi sul piatto. Quella più prestigiosa che fa gola ai bergamaschi, a tre lunghezze di ritardo dalla zona Champions ma con una gara da recuperare rispetto alla Juventus, e quella meno nobile ma che stuzzica le fantasie dei toscani, col medesimo ritardo in termini di punti dal sesto posto in graduatoria. Di fronte il terzo miglior attacco casalingo del torneo opposto alla miglior formazione per rendimento esterno, ancora imbattuta in trasferta ma in frenata con appena un successo nelle ultime sette uscite in serie A. La squadra gigliata ha vinto solo una delle ultime sei sfide in A contro gli orobici, tuttavia l’affermazione risale all’incrocio più recente nel massimo campionato, ovvero il match di andata (successo per 2-1), che fa il paio con il blitz al Gewiss Stadium nel quarto di finale di Coppa Italia, che ha permesso ai viola di conquistare la semifinale nella competizione. Occhi puntati sul “Pistolero” Piatek (cinque gol in quattro sfide contro i nerazzurri), ma più in generale sull’attitudine delle due formazioni a differenziare la presenza dei propri giocatori nel tabellino marcatori: 17 i giocatori dell’Atalanta andati finora a segno, 16 quelli della Fiorentina, nessuno nel massimo campionato è riuscito a fare meglio.

Fiorentina-Atalanta , le scelte di Italiano

Il rientro dalla squalifica di Torreira e Bonaventura conferisce una fisionomia nota alla linea mediana, che verrà completata da Duncan con Maleh come alternativa e Castrovilli-Amrabat a partire dalla panchina. In difesa Odriozola e Biraghi ai lati, in mezzo Milenkovic a fare coppia con Martinez Quarta favorito su Igor, mentre tra i pali una tonsillite potrebbe mettere fuori gioco Terracciano e rilanciare Dragowski all’eventuale rientro da titolare dopo oltre due mesi. Abbondanza in avanti: Piatek in vantaggio su Cabral al centro del reparto offensivo, ai lati Nico Gonzalez e Sottil insidiato da Saponara. Ikoné e Callejon pronti a subentrare.

Fiorentina-Atalanta , le scelte di Gasperini

Il tecnico dei bergamaschi recupera in porta Musso dopo il turno di stop, ma perde Muriel vittima di un fastidio muscolare dopo l’incontro di Europa League. Il fronte offensivo è quindi ridotto ai minimi termini visti i forfait di Zapata, Ilic, e Miranchuk: probabile il ricorso a Boga supportato da Malinovskyi e Pasalic sebbene restino vive le candidature di Koopmeiners e Pessina. A centrocampo Freuler e De Roon in mezzo, sui binari laterali Zappacosta ed Hateboer (che si gioca la maglia da titolare con Maehle). Meno dubbi in difesa, con il terzetto formato da Demiral, Toloi e Djimsiti.

Fiorentina-Atalanta , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Saponara, Piatek, Nico Gonzalez. All. Italiano

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta, Malinovskyi, Pasalic, Boga. All. Gasperini

Fiorentina-Atalanta , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.