Fiorentina - Bologna 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Fiorentina torna alla vittoria battendo di misura il Bologna nel lunch match della 29ª giornata di Serie A: 1-0 il punteggio al Franchi, decisivo il gol di Lucas Torreira al 70'.

Dopo una sconfitta e un pari (a cui va aggiunta la batosta in Coppa con la Juve), la squadra di Vincenzo Italiano ritrova i 3 punti che la mantengono ancora in corsa per un piazzamento europeo, raggiungendo provvisoriamente la Lazio (che giocherà lunedì) a quota 46, all'ottavo posto.

Partita ricca di colpi di scena: in avvio subito un legno da parte del Bologna, poi viola bravi a guadagnare campo anche se nel finale di tempo Terracciano e compagni hanno tremato di nuovo per il palo colpito da Orsolini. Pochi istanti più tardi però, la squadra di Mihajlovic è rimasta in 10 per il rosso a Bonifazi e lì è cambiata la partita, con i gigliati in superiorità numerica per tutta la ripresa. Un ottimo risultato in vista della difficile sfida del prossimo turno sul campo dell'Inter, sabato 19 marzo alle 18.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola (79' Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi (78' Terzic); Bonaventura (64' Duncan), Torreira, Castrovilli; González, Piatek (58' Cabral), Sottil (59' Ikoné). A disp.: Dr?gowski, Martinez Quarta, Callejón, Saponara, Maleh, Amrabat, Nastasic. All. Italiano.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (79' Sansone), Bonifazi; De Silvestri (79' Dijks), Schouten, Svanberg (79' Aebischer), Hickey; Orsolini (57' Barrow), Soriano (56' Binks); Arnautovic. A disp.: Bardi, Bagnolini, Viola, Mbaye, Vignato, Kasius, Falcinelli. All. Mihajlovic.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Marcatori: Torreira (F).

Note - ammoniti Bonifazi, Soumaoro, Hickey, Sansone (B), Torreira (F). Espulso Bonifazi (B) al 40' per doppia ammonizione. Recupero: 1' pt, 5' st.

