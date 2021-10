Fiorentina-Cagliari 3-0, i Viola vedono l'Europa

Fiorentina di nuovo vittoriosa, 3-0 in casa, contro il Cagliari dopo ko consecutivi. Italiano ritrova il sorriso con i suoi uomini migliori. Pratica semi-archiviata già nel primo tempo con le reti di Biraghi (calcio di rigore ceduto dal rigorista designato Vlahovi?, e Nico González. Conto definitivamente chiuso nella ripresa con il terzo gol realizzato su calcio di punizione proprio da Vlahovi?.

I Viola salgono a 15 punti in classifica grazie ad una prestazione autorevole sin dalle prime fasi dell'incontro: Torreira e compagni non concedono nulla al Cagliari, in versione troppo brutta per essere vera. Almeno questo deve augurarsi Mazzarri...

Articolo su Firenze Today

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3) - Terracciano; Venuti, Milenkovi?, Martinez Quarta, Biraghi (67' Terzi?); Bonaventura (82' Duncan), Torreira (82' Amrabat), Maleh (67' Castrovilli); Saponara (74' Callejón), Vlahovi?, Gonzalez. A disp.: Rosati, Nastasi?, Munteanu, Benassi, Odriozola, Bianco, Igor. All.: Italiano.

CAGLIARI (4-4-2) - Cragno; Caceres (25' Bellanova), Ceppitelli, Carboni, Zappa (58' Pereiro); Nandez (72' Obert), Marin, Deiola, Lykogiannis; Keita (58' Pavoletti), João Pedro. A disp.: Aresti, Radunovi?, Altare, Pavoletti, Farias. All. Mazzarri.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Marcatori: 21' rig. Biraghi (F), 43' González (F).

Note - ammoniti Keita (C). Recupero: 1' pt, 3' st.