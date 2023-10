Fiorentina-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Uscita dal “Benito Stirpe” di Frosinone con un punto che ha generato parecchio rammarico, una Fiorentina che ha fallito l’aggancio al podio prova a rifarsi nella sfida contro il fanalino di coda Cagliari. I viola tornano al “Franchi” dopo tre trasferte consecutive (comprendendo il viaggio in Belgio per l’esordio in Conference) che hanno fatto portato a quattro la striscia di risultati utili filati. Il “Monday Night” di Serie A vedrà la formazione di Italiano misurarsi contro gli isolani che, a parte il pareggio di Torino e quello interno con l’Udinese, sono sempre stati sconfitti. Quello del Comunale di Firenze sarà l’ottantatreesimo incrocio ufficiale tra Fiorentina e Cagliari in massima serie. Il bilancio complessivo è favorevole ai toscani, i quali conducono per 34 a 23 nel numero complessivo di vittorie, con 25 pareggi. Restringendo il campo ai match che si sono disputati al “Franchi”, il gap di risultati tra le due squadre è ancora più netto, in virtù delle 28 affermazioni centrate dai gigliati contro le sole 5 dei rossoblù (con 8 pareggi a completare il bilancio).

Fiorentina-Cagliari, le scelte di Italiano

Dopo Mina e Dodô, anche Biraghi finisce nell’elenco degli indisponibili per una distorsione alla caviglia, che assottiglia particolarmente le scelte nella retroguardia a protezione di Terracciano: Kayode e Parisi saranno i terzini, al centro rientrerà Ranieri per affiancare Milenkovic. Molto turnover da centrocampo in su: in mediana dovrebbe toccare a Maxime Lopez – il quale rileverà Arthur – ed a Mandragora il quale resta però in ballottaggio con Duncan vista l’imminenza della sfida di Conference League. In avanti, resta da capire se Italiano farà riposare due delle pedine inamovibili (Nico Gonzalez e Bonaventura): il primo potrebbe partire dalla panchina insieme a Sottil con il quale sarebbe poi lanciato dal 1’ nell’impegno europeo, scelta che lancerebbe Kouame e Brekalo – con Ikoné come alternativa – nell’undici iniziale di questo posticipo, mentre il secondo è insidiato da Barak che reclama spazio. Per il ruolo di vertice offensivo, solito dubbio tra Nzola e Beltran.

Fiorentina-Cagliari, le scelte di Ranieri

Oltre a Rog, sono fuori dall’elenco dei convocati per infortunio anche Mancosu e Jankto, con la mediana che pertanto dovrebbe prevedere Sulemana, Makoumbou e Nandez (insidiato da Deiola) con Zappa ed Augello lungo i binari laterali. In casa rossoblù si va verso la conferma sia di Radunovic tra i pali, sia della retroguardia a tre con Hatzidiakos, Dossena e Wieteska, sebbene ci sia anche come alternativa un pacchetto arretrato a quattro nel quale Zappa scenderebbe come esterno basso a destra dietro a Nandez quarto di centrocampo, con Obert sul versante opposto a formare con Augello la catena di sinistra e Wieteska in panchina. In avanti, Ranieri deve fare i conti con un Luvumbo affaticato, ma che dovrebbe stringere i denti e fare coppia insieme a Petagna, con Pavoletti e Shomurodov fruibili a gara in corso.

Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Nzola. All. Italiano

Cagliari (3-5-2): Radunovic, Hatzidiakos, Dossena, Wieteska, Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello, Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

Fiorentina-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Cagliari, in programma lunedì 2 ottobre alle 20.45 allo Stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.