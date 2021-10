Fiorentina-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo i due passi falsi consecutivi casalinghi contro Inter e Napoli, la Fiorentina prova a rilanciarsi tra le mura amiche in campionato. Nelle ultime quattro uscite i viola hanno portato a casa appena tre punti – vittoria ad Udine – per una classifica che li vede ora nuovamente distanziati dalla zona Europa. Di fronte un Cagliari rivitalizzato dal 3-1 rifilato sette giorni fa alla Sampdoria: riflettori puntati sulla coppia gol Joao Pedro-Keita. Il primo è a quota sei centri in campionato al pari di Destro e Dzeko ad un’incollatura dal leader Immobile, il secondo ha nella Fiorentina il suo bersaglio preferito: quattro le reti segnate ai toscani, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato, e due dei suoi quattro gol sono arrivati in partite giocate all’Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina-Cagliari, le scelte di Italiano

Il tecnico gigliato deve fare i conti con il forfait di Pulgar, infortunatosi in allenamento: pertanto a centrocampo sulla poltrona del regista dovrebbe accomodarsi Torreira (favorito su Amrabat), con Bonaventura e Duncan ai lati. Uomini contati nel reparto offensivo, con Sottil appiedato dal giudice sportivo e Kokorin che in settimana ha lavorato ancora a parte: spazio quindi a Vlahovic, Gonzalez e Callejon con il possibile innesto in corsa di Saponara. In difesa Nastasic sembra candidato ad affiancare Milenkovic al centro, con Odriozola e Biraghi nelle corsie laterali. Dragowski ancora out, in porta Terracciano. E nel corso del match potrebbe esserci anche spazio per Castrovilli, il quale dopo il brutto infortunio di Genova è tornato ad allenarsi regolarmente.

Fiorentina-Cagliari, le scelte di Mazzarri

Solo terapie per Dalbert, inserito nella lista degli indisponibili in cui figura anche Godin, alle prese con un riacutizzarsi del problema al ginocchio. Quindi, Cragno a difendere l’incolumità della porta sarda, protetto da una difesa che dovrebbe restare a quattro con Caceres e Lykogiannis nei binari laterali e la coppia Ceppitelli-Carboni in mezzo. Nessuna sorpresa da centrocampo in su: linea mediana con Nandez a destra, Deiola a sinistra e coppia centrale Marin-Strootman. Avanti ancora Keità in tandem con Joao Pedro, dalla panchina Pavoletti.

Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Cagliari (4-4-2): Cragno, Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis, Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

Fiorentina-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.