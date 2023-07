Fiorentina, con Igor vicino al Brighton si accelera per un difensore

Le ultime quarantotto ore della Fiorentina hanno portato all’attenzione dei tifosi, per motivi diversi e con finalità differenti, due nomi nuovi, Il primo è quello di Michael Kayode, laterale della nazionale italiana Under 19 che ha realizzato la rete decisiva per la vittoria del titolo continentale: un prodotto del vivaio viola, fruibile sia come esterno basso che in posizione più avanzata e già finito nei radar della prima squadra, seppure senza mai esordire in Serie A. Un elemento già monitorato con attenzione da Italiano e dal suo staff, su cui decidere se lavorare aggregandolo ai “grandi” dalla Primavera o girarlo in prestito altrove per garantirgli un minutaggio più elevato. Il secondo è il brasiliano Arthur, divenuto il testa di serie numero uno nel tabellone dei centrocampisti che potrebbero approdare a Firenze, visto che la distanza tra il club toscano e la Juventus si è assottigliata e potrebbe essere il preludio alla stretta di mano che sancirebbe il trasferimento, seguente al rinnovo del contratto del giocatore con la società bianconera.

Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare anche negli altri reparti. A proposito di divario tra domanda e offerta, si è accorciata anche quella col Brighton per il trasferimento di Igor, che potrebbe quindi sbarcare in Premier League. Cessione che avrebbe come conseguenza un rapido closing con una pedina in grado di sostituirlo: sfumato Ampadu, anche lui conquistato dal calcio d’oltremanica (giocherà con il Leeds), si guarda ancora alla Croazia – dopo l’interesse per il portiere Livakovic – con il centrale della Dinamo Zagabria e della nazionale Josip Sutalo, su cui c’è la concorrenza dell’Ajax, ma anche al vicino Spezia per cui si potrebbe tornare a discutere del greco Nikolaou, profilo già analizzato nel mercato dell’estate 2022. Leggermente più costosa – sui dieci milioni di euro – l’operazione che porterebbe a Firenze il centrale mancino Anthony Rouault, ventiduenne del Tolosa che non sembra aver intenzione di prolungare con club transalpino il suo accordo in scadenza a giugno 2024, ed ha fatto capire di gradire la Fiorentina come possibile destinazione.

Nella lista delle priorità resta anche l’ingaggio di un portiere, con il casting che prosegue e Audero sempre in cima alla lista delle preferenze, seguito da Montipò del Verona. Ancora in fase di stallo la questione centravanti, visto che al momento non si registrano concreti passi in avanti per la cessione di uno tra Jovic e Cabral: rimane alta la soglia d’attenzione su Dia della Salernitana, specie se la dirigenza campana dovesse abbassarne la valutazione ma per cui non è scemato l’interesse di altri club, anche italiani come nel caso del Milan.