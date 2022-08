Fiorentina, colpo a centrocampo: Lo Celso o Bajrami?

Cremonese, Empoli, ed il doppio confronto previsto dagli spareggi di Conference League, che mette in palio l’accesso al tabellone principale della competizione europea. La Fiorentina prende la rincorsa per un intenso inizio di stagione, che contando anche i successivi impegni in Serie A con Napoli ed Udinese vedrà i viola in campo sei volte nella seconda metà di agosto. Le sconfitte con Galatasaray e Betis, che hanno fatto calare il sipario sul precampionato degli uomini di Italiano, hanno anche rimarcato la necessità di puntellare ulteriormente la rosa, ed in questa direzione si sta muovendo la dirigenza. C’è tempo fino al 1° settembre per operare, con le due gare di Conference che peraltro costituiscono uno snodo non di poco conto, visto che un’eventuale, dolorosa, uscita di scena ridurrebbe i fronti sui quali la Fiorentina sarebbe impegnata nella stagione 2022/2023.

Ad essere attenzionato, in questi ultimi venti giorni di mercato, è il settore centrocampisti. Tra le richieste del tecnico gigliato c’è una mezzala di qualità, buona per irrobustire una mediana che si completerà definitivamente con il completo recupero di Castrovilli. Il nome in cima alla lista è quello di Giovani Lo Celso, che ha concluso la stagione al Villareal dopo due anni e mezzo trascorsi al Tottenham. Gli spagnoli restano favoriti nella corsa al mancino di Rosario, il quale ha espresso il proprio gradimento in merito alla permanenza nella Liga, ma l’osservanza delle regole del fair play finanziario impedisce al club amarillo di chiudere la trattativa. Da qui l’inserimento della Fiorentina, che già in passato (come scritto qui) aveva monitorato il giocatore: i rumors provenienti da Londra parlano di una possibilità concessa dagli Spurs di trattare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra dodici mesi. Due le variabili: la volontà di Lo Celso e l’eventuale, imminente, sblocco del mercato concesso al Villareal per condurre in porto l’affare.

Se Lo Celso rappresenta il profilo ideale non solo per le doti tecniche, ma anche per la cospicua esperienza internazionale (26 gli anni, già 39 le presenze in nazionale, l’ultima delle quali da titolare nel 3-0 dell’Argentina contro l’Italia in occasione della Coppa dei Campioni del 1° giugno), il piano B della dirigenza viola è costituito dallla virata su un Nedim Bajrami già finito dei radar dei toscani. Più giovane – classe 1999 – e più...futuribile, con un curriculum inevitabilmente meno ricco dell’argentino ma con le carte in regola per fare il definitivo salto di qualità, dopo una stagione 2021/2022 che lo ha visto scendere in campo 38 volte con la maglia dell’Empoli collezionando 9 reti e 7 assist.

Da capire, infine, se l’opera di maquillage del mese di agosto contemplerà anche la difesa. Se infatti Nikola Milenkovi? sembra avviato a sottoscrivere un prolungamento del contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2027, c’è da registrare l’interessamento del Nottingham Forest – neopromosso in Premier League – per il capitano Cristiano Biraghi. Fonti inglesi parlano dell’accordo trovato dal club biancorosso con il giocatore sulla base di un quadriennale da due milioni di euro a stagione. Bassa, però, la proposta economica fatta alla società viola: l’alternativa per gli inglesi è rappresentata da Emerson Palmieri (dopo il rifiuto di Alex Moreno che ha scelto di restare al Betis), ma non è da escludere un nuovo assalto al terzino gigliato. Ed in caso di fumata bianca, per la Fiorentina si potrebbe aprire un casting volto a riempire lo slot scoperto sulla fascia sinistra.