Fiorentina, come sono cambiati i valori dei giocatori? Ecco chi è cresciuto (e chi è diminuito)

Non solo mercato in entrata. Un po' come tutte le squadre, anche la Fiorentina dovrà cedere qualche pezzo della sua rosa per cercare di far cassa e avere a disposizione il famoso “tesoretto” da investire sul mercato. In quest'ottica, analizzando i dati forniti dal portale Transfermarkt, è possibile vedere quali siano i calciatori viola che hanno acquisito più valore durante l'ultima stagione...