Fiorentina, dove e quando verranno disputate le amichevoli precampionato

L’appuntamento è già stato dato al Viola Park, per il 12 luglio. Sarà infatti il nuovo quartier generale della Fiorentina a Bagno a Ripoli, e non Moena come dodici mesi fa, a costituire la location per avviare la stagione 2023/2024 del club toscano, che comincerà quindi la prossima settimana la preparazione estiva. L’organico che inizierà a lavorare con mister Vincenzo Italiano non sarà con ogni probabilità quello definitivo, visto che la dirigenza viola sta ancora lavorando sul fronte mercato ed alcune trattative avranno bisogno di ulteriore tempo per maturare ed essere condotte in porto. Ma intanto, la società ha già reso noto il calendario degli impegni precampionato, con un punto di domanda che resta per quel che riguarda la partecipazione ad un quadrangolare al St. James Park, ad inizio agosto, insieme ai padroni di casa del Newcastle, al Nizza ed al Villareal.

Il primo test match stagionale sarà il 15 luglio contro la formazione Primavera, a cui farà seguito il 20 l’amichevole contro il Parma ed il 23 quella con il Catanzaro. Tutte le partite di precampionato del mese di luglio si disputeranno al Viola Park con inizio alle ore 20. Agosto si aprirà invece con l’unica gara in trasferta della preparazione, fissata per martedì 1 allo Stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto contro la formazione locale, militante nel campionato di Serie D. La Fiorentina tornerà quindi tra le mura amiche in occasione dell’ultima “doppietta” di incontri, l’11 agosto contro il Sestri Levante che ha conquistato la promozione in Lega Pro e ventiquattro ore più tardi contro l’Ofi Creta, formazione greca che ha concluso la stagione 2022/2023 nella Souper Ligka Ellada (il principale campionato greco) al settimo posto. Poi, si comincerà a fare sul serio con la partenza del torneo di Serie A, mentre per capire se l’estate proporrà nell’agenda degli impegni anche i play-off di Conference League, servirà avere ancora un po’ di pazienza.