Fiorentina-Catanzaro, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la prima sgambata con la formazione Primavera, ed il pareggio 1-1 con il Parma, la Fiorentina di Italiano affronterà la terza amichevole di questo campionato, contro il Catanzaro neopromosso in B in programma al Viola Park domenica, con inizio ale ore 20. Un match particolarmente atteso dai tifosi viola ed anche da quelli calabresi, in considerazione del gemellaggio tra le due tifoserie che si configura come uno dei più solidi del panorama ultras, nato addirittura all’inizio degli anni ‘80. Le porte dell’impianto, però, resteranno ancora chiuse: salvo ripensamenti last minute, in assenza del parere positivo della Prefettura, alla struttura manca l’ok per l’accesso del pubblico per problematiche da risolvere di carattere strutturale. Riconducibili alla gestione delle via d’uscita dei giocatori dal campo ed all’altezza non sufficiente di alcune recinzioni, bug che pertanto non permetteranno le presenza degli spettatori sugli spalti.

Amarezza e rabbia serpeggiano comprensibilmente tra i supporters di ambedue gli schieramenti, visto che il match costituiva un’occasione di ritrovarsi a distanza di quarant’anni dall’ultimo impegno ufficiale tra le due squadre, risalente al torneo di serie A 1982/83. Ma anche perché per i tifosi di casa sfuma la possibilità di vedere dal vivo i progressi della formazione viola, a cui Italiano potrebbe dare un design diverso rispetto al precedente test. Contro i ducali l’allenatore gigliato ha voluto subito vedere all’opera i giovani Amatucci (schierato a centrocampo dall’inizio accanto a Duncan) e Kayode, entrato nella ripresa, insieme ai nuovi arrivi Sabiri e Parisi il quale ha preso posto in una difesa completamente diversa da quella predisposta ad inizio gara. Ipotizzabile controp i giallorossi una chance dall’inizio per chi qualche giorno fa è partito dalla panchina (Mandragora, Castrovilli e Milenkovic gli indiziati), mentre in avanti si ripropone il dualismo tra Cabral e Jovic. Difficile l’impiego di Igor, visto che appare imminente il suo passaggio al Brighton.

La partita Fiorentina-Catanzaro, in programma al Viola Park domenica 23 luglio con fischio d’inizio previsto per le ore 20, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.