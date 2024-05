Fiorentina-Club Brugge, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Fiorentina vara in Conference League l’operazione finale 2.0, per bissare il traguardo ottenuto nella scorsa edizione conclusasi con la sconfitta contro il West Ham. I viola si presentano all’appuntamento rinfrancati dal rotondo 5-1 in campionato contro il Sassuolo, peraltro centrato facendo ricorso alle seconde linee, e forte della striscia di risultati utili consecutivi nella competizione, che l’ha vista perdere all’esordio a Vienna – nell’andata dello spareggio di accesso al tabellone principale – per poi inanellare cinque vittorie e cinque pareggi. Di fronte ai toscani un Club Brugge che in casa ha un ruolino di marcia invidiabile – non perde da febbraio – ma anche in Conference ha mostrato le sue qualità arrivando a questo doppio confronto di semifinale con dodici vittorie, due pareggi e due k.o. (nel secondo turno di qualificazione con l’Aarhus e sul campo del Molde negli ottavi di finale). Un trend positivo confermato anche dallo splendido cammino di aprile, dove tra play-off scudetto in patria e coppa europea ha centrato sette vittorie ed un pari. Si comincia al “Franchi”, return match allo Jan Breydel Stadium di Bruges la settimana successiva: in palio c’è la finale di Atene a fine mese.

Fiorentina-Club Brugge, le scelte di Italiano

Prevista una sorta di rivoluzione dal tecnico viola rispetto all’ultima uscita contro il Sassuolo: rientreranno infatti i pezzi da 90 tenuti precauzionalmente a riposo o utilizzati part-time in vista dell’impegno europeo. Tra i pali tornerà quindi Terracciano, come esterni bassi dovrebbero trovare posto Dodô e Biraghi con Milenković e Martínez Quarta al centro della retroguardia i quali dovrebbero essere preferiti a Ranieri. Dubbi sulle condizioni di Mandragora, fermato da un attacco di lombalgia, che agevolerebbe l’inserimento nell’undici titolare di Arthur al fianco di Bonaventura con il sacrificio di Duncan. A guidare l’attacco sarà Belotti (con Nzola al rientro tra i convocati), sulle trequarti Beltran in posizione centrale più Nico Gonzalez e Kouame (al momento in vantaggio su Ikoné e Sottil) ad agire da esterni.

Fiorentina-Club Brugge, le scelte di Hayen

La formazione belga non dovrebbe avere a disposizione Skov Olsen, in ripresa dall’infortunio all’anca che lo ha fermato ad inizio aprile, ma potrebbe ritrovare l’esperto Mignolet tra i pali al posto di Jackers. Linea difensiva a quattro con Sabbe in vantaggio su Odoi a destra ed il ballottaggio a sinistra tra Meijer e De Cuyper, mentre al centro si candidano Mechele ed Joel Ordóñez con Spileers come alternativa. A guidare il centrocampo capitan Vanaken con Vetlesen ed Onyedika, tridente d’attacco con Thiago e Skoras che si completerà con lo slot da esterno offensivo mancino titiolare per il quale sono in lizza Jutglà e Nusa.

Fiorentina-Club Brugge, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Nico Gonzalez, Beltran, Kouame, Belotti. All. Italiano

Club Brugge (3-5-2): Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer, Vetlesen, Vanaken, Onyedika, Meijer, Thiago, Jutglà. All. Hayen

Fiorentina-Club Brugge, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Club Brugge, in programma giovedì 2 maggio alle 21 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.