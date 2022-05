Fiorentina, verso la Roma alla ricerca dei gol perduti

Non tutto è perduto, nella volata per un posto nelle competizioni internazionali del prossimo anno, ma nella lista delle cose da fare per la Fiorentina al primo posto viene senza dubbio ritrovare la via del gol. Strada che il navigatore offensivo della squadra viola contempla, ma che sembra ultimamente far girare in tondo la formazione di mister Italiano senza imboccare la direzione giusta. Le statistiche, in questo senso, sgomberano il campo da ogni possibile equivoco: alla base della frenata del periodo post pasquale, che ha coinciso con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus e delle tre sconfitte consecutive maturate con Salernitana, Udinese e Milan, c’è soprattutto la scarsa vena realizzativa. Che si affianca, certo, alle sbavature difensive che si sono rivelate determinanti sia all’Arechi che a San Siro – escludendo per un attimo la debacle casalinga contro l’Udinese – ma che perdendo di misura, come accaduto nelle ultime due trasferte, complicano parecchio la quadratura del bilancio stagionale in questo rush conclusivo.

Le battute d’arresto maturate tra la seconda metà di aprile e l’inizio di maggio hanno ridimensionato il ruolo della Fiorentina nella lotta per un posto in Europa, visto che la scorpacciate delle precedenti sei giornate (quattordici i punti presi) ne avevano addirittura rilanciato le quotazioni persino in chiave quarto posto. Sebbene tale traguardo fosse inevitabilmente subordinato ad un crollo della Juventus – simile a quello accusato dall’Atalanta – che al “Franchi” si presenterà oltretutto in occasione dell’ultimo turno.

Per un comunque prestigioso visto d’ingresso ad una coppa continentale, che sia Europa League o Conference, serve invece una più abbordabile sesta piazza, o anche la settima se la combinazione dell’ordine d’arrivo sarà favorevole. Con una, anzi due, condizioni “sine qua non”: innanzitutto ricominciare a centrare il bersaglio, perché purtroppo il calcio è parecchio dissimile dal curling o dal biliardo del caso in cui anche avvicinarsi va bene (ai 18 tentativi, sette dei quali nello specchio, non può corrispondere uno zero alla casella gol segnati). E magari farlo con gli attaccanti che in quest’ultimo mese hanno le polveri umide, se non proprio bagnate, ed il ricordo del tris di reti Gonzalez-Ikoné-Cabral nel 3-2 al “Maradona” inizia ormai a sbiadirsi.

In seconda ed ultima analisi, occorre ritrovare solidità nelle retrovie. Perché nove reti incassate nelle ultime quattro uscite, tra campionato e Coppa Italia, iniziano ad essere troppe. E peraltro mal si conciliano con la sterilità offensiva di cui sopra: perché se nelle ultime apparizioni al “Franchi” si era presa la abitudine – buona, s’intende – dei tre punti a corto muso (successi di misura contro Bologna, Empoli e Venezia), poi occorre che la difesa faccia il suo dovere se là davanti si soffre di stitichezza. Giusto osservare che la lotta per uno slot europeo è più che mai aperta, ma è la Fiorentina di marzo a rendere plausibile asserirlo. Non c’è solo il prestigio, quello per intenderci che porterebbe i viola ad esibirsi in palcoscenici al di fuori dei confini nazionali, ma anche un interessante tornaconto economico. Due buone carte da giocare anche in funzione dell’imminente avvio delle trattative per il calciomercato, per rilanciare quel progetto che vuole la Fiorentina nuovamente, a pieno titolo, inserita nel lotto delle “big” di Serie A.