Fiorentina, ottavi di Conference o spareggio? Le combinazioni e le possibili avversarie

La ripartenza viola è nel segno del 2-1. Quello che, in Conference League contro il Basaksehir, ha permesso di vidimare il pass per il prossimo turno, e quello che sul campo dello Spezia – nel match valevole per la dodicesima di campionato - ha consentito di colmare una lacuna piuttosto evidente, visto che dall’inizio della Serie A la Fiorentina non era mai riuscita a fare bottino pieno lontano dal “Franchi”. A differenza, peraltro, di quanto accaduto nella competizione europea dove la formazione di Italiano aveva vinto e convinto ad Edimburgo contro gli Hearts.

Due affermazioni consecutive nel breve volgere di pochi giorni, a rappresentare una “doppietta” di successi finora mai centrata in stagione. Che assume ulteriore valore se si considera che, a scrivere il proprio nome nel tabellino marcatori, sono quegli attaccanti centrali a lungo attesi in questi primi due mesi. Decisivo Jovic contro i turchi, con le due reti accompagnate da un’esultanza che al pubblico toscano proprio non è andata giù, determinante Cabral in Liguria, con il guizzo a tempo scaduto che ha permesso di mettere in cassaforte i tre punti. Meglio di quanto accaduto con l’Inter, in cui erano riusciti entrambi a timbrare il cartellino con il riscontro positivo però dato solo dalla classifica marcatori, e non da quella di Serie A.

Ipotizzare che la Fiorentina e le sue prime punte si siano effettivamente sbloccate, lasciandosi alle spalle un periodo tetro, non è pertanto sbagliato. Ma la prova del nove arriva subito, sotto forma di ultimo incontro del girone di Conference League. Certo, un Riga già fuori dalla competizione non dovrebbe creare ansie o preoccupazioni, e vincere – oltretutto – non darebbe nemmeno garanzia di primo posto, legato al risultato del Basaksehir ad Istambul contro gli Hearts: la differenza reti sfavorevole negli scontri diretti obbliga la Fiorentina a fare più punti dei turchi, per operare il sorpasso nella graduatoria del Girone A. Però vincere coi lettoni, e farlo convincendo, servirebbe a dimostrare di aver definitivamente voltato pagina, specie dopo il sanguinoso 1-1 dell’andata (e solo ora ci si rende conto di quanto sia invalidante) e considerando anche le difficoltà incontrate dal Basaksehir col Riga stesso, contro il quale - allo Skonto Stadium – non è riuscito ad andare oltre lo 0-0.

Vincere e sperare – ad esempio – in un pari della formazione di Emre è quindi la strada per inserirsi subito nella griglia del tabellone della seconda fase. In caso contrario, occhi puntati sul sorteggio del 7 novembre, che stabilirà l’avversaria dello spareggio dei sedicesimi di finale, i quali si disputeranno al “Franchi” il 16 febbraio ed in trasferta il 23. Tra le papabili, nel lotto delle “retrocesse” dall’Europa League, ci sono i ciprioti dell’AEK Larnaka, lo Sheriff Tirapsol e con ogni probabilità il Bodo/Glimt (escludendo un blitz dello Zurigo a Londra contro l’Arsenal), più una tra Qarabag e Nantes. Negli altri gironi c’è molta incertezza: normale il tifo per l’Union Berlino attuale capolista della Bundesliga, spauracchio del sorteggio qualora siano i portoghesi del Braga a chiudere al secondo posto nella Pool D, punto di domanda nella Pool H dove scenderà una tra Monaco, Stella Rossa e Trabzonspor. Per la regola che esclude i derby nazionali nello spareggio, un eventuale terzo posto di Lazio e Roma nei loro gruppi restringerebbe il campo delle opzioni nell’urna di Nyon. In caso contrario, entrerebbero le sfere di Ludogorets (come terza del Girone C) e di una tra Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland.