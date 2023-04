Fiorentina, la nona sinfonia europea in una stagione che può diventare memorabile

Questione di maturità. Quella che la Fiorentina sta dimostrando di aver acquisito, supportata da una fiducia acquisita a suon di risultati utili e consapevolezza nei propri mezzi dimostrata nei vari impegni, nazionali ed europei. I numeri in fondo, parlano chiaro: il 4-1 rifilato a Poznan costituisce la nona vittoria consecutiva in Conference League: un’affermazione netta ma tutt’altro che scontata, visto l’ambiente ma anche lo stato di salute di un avversario magari non tecnicamente eccelso, ma comunque ostico tra le mura amiche. Il poker calato allo stadio Miejski permette ai viola di ipotecare la semifinale di coppa, seguendo lo stesso copione già visto in Coppa Italia con il 2-0 meno rotondo – ma comunque pesante – rifilato a domicilio alla Cremonese. Una doppietta che conferma come la formazione di Italiano possa seriamente ambire a mettere in bacheca almeno un trofeo, al termine di una stagione che ha radicalmente modificato volto strada facendo.

Come, del resto, cambiano puntualmente le sembianze di una squadra in ossequio a quel turn-over che l’allenatore ha sempre sfruttato, ma che solo a distanza di tempo ha svolto la sua logica funzione di turnazione degli effettivi volta a dare riposo per fronteggiare i tanti impegni, dismettendo i panni di esercizio di ricerca dell’assetto più congeniale. Alla fine, con il rientro di pedine come Castrovilli e Sottil, c’è chi è finito ai margini venendo sempre meno utilizzato nelle rotazioni come nel caso di Kouame, impiegato da inizio febbraio solo tre volte da titolare (in Coppa Italia contro il Torino ed in campionato contro Juventus e Lecce), o di Duncan che negli ultimi due mesi e mezzo ha trovato collocazione nell’undici titolare solo in un’occasione. Ma di certo, in un meccanismo che ora appare perfettamente oliato, anche la sostituzione di un paio di ingranaggi importanti con altri finora meno sfruttati (il caso di Ranieri in difesa e Brekalo come esterno offensivo) non ha modificato di un virgola performance e rendimento generale.

C’è, ovviamente, anche da sottolineare come il cambio di passo arrivi anche dal salto di qualità, notevole in quale caso, compiuto dai singoli. Nel cuore del pacchetto arretrato la crescita esponenziale di Martinez Quarta ed Igor – tornato ai livelli dell’anno scorso, quando aveva attirato su di sé l’attenzione di più di un club – ha provveduto ad ottimizzare la fase difensiva, nella quale si è anche distinto un Dodô divenuto essenziale in virtù del suo apporto alla manovra offensiva. Che, al di là degli exploit di Jovic, ha in Cabral uno spietato finalizzatore: il brasiliano ha infatti segnato 10 gol in tutte le competizioni dall’inizio del nuovo anno: tra i giocatori della Serie A, soltanto Victor Osimhen, con quindici centri, ha fatto meglio. Ora, dieci giorni per provare a raccogliere i frutti di quanto seminato ed in parte messo in dispensa: i return-match delle coppe contro Cremonese e Lech Poznan, da affrontare al “Franchi”, e già lunedì lo scontro verità con l’Atalanta. I nerazzurri sono al sesto posto, l’ultimo che garantisce un posto in Europa, con sette lunghezze di margine: una vittoria permetterebbe alla Fiorentina di rilanciarsi ulteriormente nella volata per partecipare alle coppe continentali. E provare a conferire ulteriore brillantezza ad un anno che si candida ad elevarsi a memorabile.