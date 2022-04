La Fiorentina si scopre pragmatica, ma poco propensa a finalizzare

La media gol cala, quella punti no. Va forse interpretata all’insegna di questo pragmatismo, nel quale rientra però anche una solidità difensiva ben diversa da quella di qualche tempo fa, l’ultima parte del cammino della Fiorentina. Che nelle ultime sei partite non ha mai timbrato per più di una volta il cartellino, riuscendo però ad incamerare undici punti, frutto di tre vittorie e due pareggi, con l’unica sconfitta arrivata al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Un rendimento, quello offerto dalla squadra viola, che non ha in fin dei conti modificato granché la posizione di classifica, che la vede sempre all’inseguimento delle romane ma ora anche dell’Atalanta che sembra aver abbandonato i propositi di un piazzamento Champions dopo le quattro sconfitte incassate negli ultimi due mesi.

Più che altro, è il rovescio della medaglia a far sorgere qualche perplessità. Legata alla capacità della squadra di Italiano di creare gioco, di affacciarsi spesso all’area avversaria ed anche di andare al tiro (contro l’Empoli sono stati 24), ma di “pungere” poco. Contro l’Empoli è stato Nico Gonzalez a risolvere l’incontro, interrompendo un digiuno in campionato che durava da oltre cinque mesi (ultimo gol risalente al 24 ottobre nel 3-0 rifilato al Cagliari) e con la rete segnata nell’impegno con l’Albiceleste – nel match contro il Venezuela di sabato scorso - a costituire un prezioso talismano. Ma per un esterno offensivo che segna – l’ultimo era stato Sottil due mesi or sono – c’è un prima punta come Cabral che ancora fatica, pur facendosi apprezzare in primis per corsa e predisposizione alla lotta. E che pur meritando altre chance, sembra non essere in grado di insidiare la maglia da titolare di un Piatek più incline a graffiare all’interno dell’area di rigore. E che ha avuto l’innegabile merito di riuscire a limitare il “fall out” seguente alla partenza di Vlahovic.

Parallelamente, la Fiorentina si gode la crescita esponenziale di Igor, centrale brasiliano ultimamente titolare al centro della difesa e autore di prestazioni di rilievo, ed anche la “rinascita” di un Castrovilli tornato su buoni livelli, due pedine che stanno dimostrando di dare rispettivamente solidità alla retroguardia e la combo quantità-qualità alla linea mediana, necessarie per aumentare il volume di gioco. Ora, qualche giorno per rifarsi il trucco ed andare in scena al “Maradona”. Sfida che potrebbe anche assumere le sembianze di un primo test di ammissione per la Zona Europa, oltre a rimarcare il ruolo di “arbitro” dello scudetto rivestito dai viola, i quali devono successivamente affrontare anche il Milan. Tabelle alla mano, per essere sicura di rientrare nelle prime sei e timbrare il pass per la Conference League, alla Fiorentina una decina di punti potrebbe non bastare. E fare il proprio dovere con chi segue in classifica, d’ora in avanti, potrebbe non bastare, così come quel gol a partita che, eppure, ultimamente ha fruttato parecchio.