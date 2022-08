Fiorentina-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Fiorentina inaugura al “Franchi” la serie di sei incontri previsti dal calendario – tra campionato e Conference League - in questa seconda parte di agosto. L’avversario di turno è la neopromossa Cremonese, contro cui i viola sono imbattuti: quattro vittorie e sei pareggi in dieci incroci, l’ultimo dei quali risalente al febbraio 1996 quando i toscani vennero fermati sullo 0-0 dai lombardi di Gigi Simoni. I grigiorossi ritrovano la massima serie a distanza di 26 anni dall’ultima apparizione - targata 1995/96 e chiusa al penultimo posto in classifica - in virtù della promozione diretta dalla B conseguita anche grazie al record di vittorie – ben 20 – nell’ultimo torneo cadetto. Il segno X, nella prima partita di campionato, manca alla Fiorentina da ben 12 anni (29 agosto 2010, pareggio 1-1 con il Napoli), nel corso dei quali i viola hanno fatto registrare sei successi e cinque sconfitte nella prima giornata. Negativo invece il bilancio della Cremonese nell’esordio in A, che è avvenuto sette volte sempre in trasferta ed ha coinciso con altrettanti passi falsi. La squadra di Italiano, che scenderà nuovamente in campo davanti al proprio pubblico con il Twente giovedì, in occasione dello spareggio di andata della Conference, è chiamata a confermare il trend positivo casalingo dello scorso anno, quando si è piazzata dietro solo all’Inter come numero di punti conquistati nei match interni (ben 41).

Fiorentina-Cremonese, le scelte di Italiano

Il tecnico dei gigliati ha l’imbarazzo della scelta in merito all’undici da schierare nella prima assoluta. A partire dal guardiano della porta viola, che dovrebbe essere Terracciano in vantaggio su Gollini. In difesa i favoriti sono Milenkovic ed Igor in mezzo, sulle fasce si sistemeranno Biraghi a sinistra e Dodô – non al top della condizione – pronto eventualmente a lasciare il posto al recuperato Venuti. Sulla linea mediana sicuri Bonaventura ed Amrabat, un Duncan non al meglio potrebbe invece essere sostituito da uno tra Maleh (favorito) e Mandragora. Nel fronte offensivo Jovic partirà dal 1’ con possibile staffetta in corso d’opera a beneficio di Cabral, sugli esterni intoccabile Nico Gonzalez, sull’altro versante in pole Sottil, a guardarsi dalla concorrenza soprattutto di Saponara, oltre che di Ikoné.

Fiorentina-Cremonese, le scelte di Alvini

Alvini, al suo debutto nella massima serie, dovrebbe presentare al “Franchi” un 3-4-1-2 che contempla Radu tra i pali, schermato da Chiriches, Vasquez e Bianchetti – sulla via del completo recupero – a reclamare il posto di Sernicola. Castagnetti ha recuperato dal problema ad una costola e dovrebbe regolarmente occupare il posto accanto a Pickel nel cuore della mediana, che si completerà con Valeri a sinistra a Ghiglione – insidiato da Baez – sul binario opposto. Con Zanimacchia tra le linee, il tandem offensivo sarà formato dalla coppia nigeriana composta da Okereke e Dessers, subito lanciato dal 1’.

Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Sottil, Jovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

Cremonese (3-4-1-2): Radu, Vasquez, Chiriches, Sernicola, Valeri, Castagnetti, Pickel, Ghiglione, Zanimacchia, Okereke, Dessers. All. Alvini

Fiorentina-Cremonese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Cremonese sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.