Fiorentina, (s)profondo viola: Italiano rischia?

La caccia è cominciata. Quella ai punti per risollevare le sorti della Fiorentina dopo un inizio di torneo deludente, per non dire totalmente da dimenticare, continua a portare un bottino misero. Quella ai colpevoli è entrata nel vivo: da un tecnico come Italiano passato da patrimonio viola a a sedere sul banco degli imputati nell’inchiesta sul flop di questo mese e mezzo di stagione, ai giocatori che non forniscono il rendimento auspicato, passando per una società che non ha lavorato in sede di mercato come il caso avrebbe richiesto, in una campagna di rafforzamento che evidentemente non è stata tale.

Biraghi, capitano viola, ai microfoni Rai nel post match contro la Lazio, perso 4-0 e concluso tra i fischi del “Franchi”, ha parlato della necessità di farsi un esame di coscienza e di un’assunzione di responsabilità da parte di tutti. Impeccabile, ci mancherebbe. Eppure, la trama del film del posticipo contro i biancocelesti dà l’impressione di svilupparsi secondo un copione già noto, dove si capisce già quale possa essere il...colpevole (in senso figurato) e dove si immagina quale sia l’epilogo, ben distante dall’essere un happy-end. Traduzione: c’è possesso palla, ci sono i tiri (pochini, per la verità quelli in porta) seguenti al volume di gioco espresso, ma di gol neanche l’ombra. E senza quelli, nel calcio, non si va tanto distante. E basta paragonare i numeri attuali, senza filosofeggiare, a quelli dell’anno scorso: le sei posizioni in meno a questo punto del torneo, frutto dei sei punti in meno messi in cassaforte, dipendono soprattutto dalla sterilità offensiva, visto che in serie A solo la Sampdoria con cinque ha fatto peggio ed i sette centri sono gli stessi di Spezia e Cremonese, partite con ambizioni ben diverse.

E qui va fatta un’altra valutazione: ovvero la possibilità di aver sovrastimato le potenzialità della Fiorentina. Un errore, ammesso che sia tale, fatto però ragionando su quanto fatto vedere dai viola nello scorso torneo, peraltro anche post-cessione di Vlahovic, visto che riavvolgendo il nastro della memoria i viola a primavera erano arrivati persino a ridosso della zona Champions. Ma alla fine, la lingua batte sempre dove fa male il dente. O meglio, in questo caso, nel “buco” lasciato dai denti che sono stati levati, per scelta e per necessità, e che erano probabilmente il segreto dei morsi famelici dati dalla Fiorentina nello scorso torneo. Tornare a ragionare nuovamente su quella che era l’imprescindibilità di Torreira e Vlahovic è ormai storia vecchia, ma sta di fatto che due partenze di quel calibro non sono state adeguatamente compensate. In mediana Amrabat è stato promosso ma, ça va san dire, non è la stessa cosa, così come Mandragora e Barak magari utili alla causa ma giocatori comunque diversi. E in attacco la quantità (in nove mesi sono arrivati Ikoné, Piatek – poi ceduto – Cabral, Kouame e Jovic) non sta surrogando la qualità offerta dal serbo partito alla volta della Juventus.

Situazione, insomma, talmente ingarbugliata da rendere persino poco funzionale l’ipotesi di un avvicendamento alla guida tecnica, in quanto accompagnata dal dubbio che la toppa possa rivelarsi peggiore del buco. Perché, in fondo, se la Fiorentina si riempe la pancia divorandosi gol su gol (con la Lazio almeno tre le chance dilapidate nel primo tempo, addirittura clamorosa quella di un Nico Gonzalez - ancora non al top - ad inizio ripresa, a porta praticamente spalancata), la colpe imputabili all’allenatore sono relative. Però, il calcio vive di classifiche. Quella di Conference League lascia spazio ancora ad un cauto ottimismo, perché copiando ed incollando nel return match con gli Hearts la vittoria in Scozia della settimana passata, si può legittimamente pensare di continuare a recitare nel palcoscenico della coppa continentale. Quella di serie A, invece è impietosa: il sesto posto è distante dieci punti, e per cominciare a ricucire uno strappo così grande, serve invertire la rotta già lunedì sera a Lecce, in quella che sarà la decima gara di campionato. Per dimostrare che andare a caccia di gol è comunque esercizio più semplice dello stanare i colpevoli nel pantano delle criticità.