Fiorentina-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il derby toscano al “Franchi” presenta diversi elementi di interesse, alla luce del percorso intrapreso da Fiorentina ed Empoli nelle ultime settimane. I padroni di casa arrivano all’appuntamento galvanizzati dalla goleada di Braga, che ha permesso ai viola di ipotecare la qualificazione al turno successivo di Conference League. Un exploit che deve però rappresentare una svolta anche in campionato, dove la formazione di mister Italiano ha perso in quattro delle ultime cinque giornate di campionato (pareggiando solo all’Olimpico contro la Lazio) e in tre di queste partite non ha segnato. E se si eccettuano le due affermazioni in Coppa Italia contro Sampdoria e Torino, in casa la squadra viola arriva da due ko consecutivi al Franchi e non perde tre incontri di fila in casa da febbraio 2005. Più lineare il percorso degli azzurri, che nel 2023 hanno perso appena una volta (2-0 in trasferta contro la Roma) muovendo la classifica grazie ai pareggi con Spezia, Torino, Lazio ed Udinese e levandosi anche la soddisfazione di battere 1-0 a San Siro l’Inter, oltre che la Samp al “Castellani” col medesimo risultato. Tra le due formazioni è la sfida numero 26 in Serie A: 11 le vittorie della Fiorentina, sei quelle dell’Empoli e otto pareggi, tra cui lo 0-0 nel match d’andata. L’ultimo successo al Comunale degli azzurri risale all’aprile 2017, col punteggio di 2-1.

Fiorentina-Empoli, le scelte di Italiano

L’allenatore della formazione viola apporterà qualche modifica alla squadra che ha vinto in Portogallo, a partire da una difesa con Terracciano tra i pali, protetto da una linea composta da Dodô a destra, uno tra Biraghi e Terzic a sinistra, e la coppia centrale formata da Milenkovic e Igor i quali, però, restano in ballottaggio con Martinez Quarta (sebbene sia più probabile l’impiego dell’argentino nel return match di Conference). Il croupier del centrocampo sarà ancora Amrabat, occasione per Barak – e possibile turno di riposo per Mandragora – mentre Castrovilli proverà a strappare la titolarità a Buonaventura. Davanti ancora Jovic, supportato da Kouame e sul versante opposto dal vincitore del duello serrato tra Nico Gonzalez ed Ikoné. Difficile l’impiego dal 1’ di Brekalo, assente nel match col Braga.

Fiorentina-Empoli, le scelte di Zanetti

Il derby non avrà tra i suoi protagonisti Parisi, fermato dal giudice sportivo. Come esterno basso a sinistra ci sarà allora Cacace, dalla parte opposta Ebuehi (in vantaggio per una maglia dal 1’ su Stojanovic) e il tandem Luperto-Ismajli – meno probabile l’utilizzo di De Winter – nel cuore del pacchetto difensivo. In cabina di regia si accomoderà Marin, con Bandinelli ed Akpa Akpro (favorito su Hass) a fungere da interni di centrocampo, mentre sulla trequarti spazio a Baldanzi. In avanti è ancora indisponibile Destro, ci sarà Cambiaghi – avanti nel ballottaggio con Satriano – a fare coppia con Caputo.

Fiorentina-Empoli, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Gonzalez, Jovic, Kouame. All. Italiano

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace, Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Cambiaghi, Caputo. All. Zanetti

Fiorentina-Empoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Empoli, in programma domenica 19 febbraio alle 15 allo Stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.